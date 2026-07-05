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La queja de un colombiano que obligó a Adidas a explicar uso de piel de canguro en guayos

La reclamación presentada por Camilo Araque Blanco ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) llevó a la multinacional alemana a detallar por primera vez sus políticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y la sustitución de ese material en la fabricación de guayos.

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Redacción Judicial
05 de julio de 2026 - 03:02 p. m.
La reclamación presentada por Camilo Araque Blanco ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) llevó a la multinacional alemana a detallar por primera vez sus políticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y la sustitución de ese material en la fabricación de guayos.
La reclamación presentada por Camilo Araque Blanco ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) llevó a la multinacional alemana a detallar por primera vez sus políticas sobre bienestar animal, sostenibilidad y la sustitución de ese material en la fabricación de guayos.
Foto: Pixabay

Una queja instaurada por un abogado colombiano ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) contra Adidas por el uso de piel de canguro en la elaboración de guayos de fútbol, hizo que la multinacional alemana precisara ante esa instancia que, debido a las reiteradas denuncias de organizaciones de protección animal del mundo, la compañía dejó de utilizar ese material a finales de 2025. Aunque esa información ya había sido ventilada en mayo del año pasado en la Asamblea General de Adidas, fue solo con ocasión de...

Por Redacción Judicial

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