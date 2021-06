La reforma nos permitirá acercar la justicia a los ciudadanos: ministro Wilson Ruiz

La reforma a la justicia, aprobada por el Senado ayer 15 de junio, trae avances en temas de conectividad, pero también ha recibido críticas. A pesar de los diversos “micos” que se denuncian, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, salió a defender el proyecto, al que todavía le falta un debate en la plenaria de la Cámara y el control en la Corte Constitucional. Igualmente, el ministro se refirió a la cadena perpetua para violadores de niños que fue aprobada anoche por el Senado.

La reforma propone modernizar el sistema judicial colombiano, así como incorporar recursos digitales para los procesos y dar mas recursos a la rama. En uno de sus pronunciamientos, el ministro dijo que el aprobado proyecto es un avance y mejorará la justicia, pues, según dijo, por más de 25 años se ha tratado de implementar la renovación.

Así mismo, el ministro dijo que ahora las acciones que se tomen en materia de justicia irán encaminadas hacia lo digital y que así el servicio llegue a más ciudadanos. Igualmente, expresó que gracias a la reforma la administración de justicia será un servicio público esencial que permitirá una mayor facilidad para que se le respeten todos los derechos a los ciudadanos y , adicionalmente, exista una meritocracia en la repartición de cargos dentro de la rama judicial, así como una equidad de género para los mismos.

Según dijo el ministro, el presupuesto asignado ahora a la rama judicial será de $3 billones adicionales por año y dicho presupuesto ayudará a modernizar y fortalecer la administración de justicia, sin que esto represente un aumento en los procesos burocráticos dentro de la rama. Sumado a eso, también indicó que el país en este momento no cumple con estándares internacionales en algunos aspectos, entre ellos la presencia de jueces itinerantes en los territorios, ya que hay 11 jueces por cada 100 mil habitantes, cuando deberían haber 65.

Según Ruiz, el presupuesto que da la reforma permitirá que jueces y magistrados tengan la capacidad de atender la alta demanda y congestión que se presenta en algunos municipios del país. Igualmente, dio a conocer distintos puntos de la reforma a través de su Twitter donde se comunicó a través de un video.

Con la Reforma a la Ley estatutaria de la Administración de justicia avanzaremos en su mejora y modernización, dando garantías a sus prestadores y fortaleciendo el presupuesto destinado para esta rama.



Los invito a conocer otros beneficios de este proyecto aquí 👇🏼 pic.twitter.com/CjprZvkYYi — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) June 16, 2021

A su vez, se refirió al “mico” que elimina los 15 años como mínimo de experiencia en el ejercicio del derecho, para ejercer como director en los entes entes de control: Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Registraduría Nacional o Fiscalía General. Según Ruiz, “eso venía en un tema desde el trámite de los cuatro debates en el Congreso. Eso no estaba en el texto inicial del Ministerio de Justicia”. Así mismo, manifestó su inconformidad ante dicho punto, “no sé eso de quién, ni para qué era. No tengo conocimiento de quién se va a beneficiar”.

Ante ese mismo punto se pronunció diciendo que el presidente de la Corte y otras cortes tenían un miedo de que ”aspirara gente sin tener un perfil allí (Rama Judicial). A mí eso no me cuadraba, que para estar al frente de una carta no se tuviese experiencia jurídica”. Sin embargo, dijo que la Corte Constitucional tendrá la última palabra en este punto específico.

Finalmente, se refirió a la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Senado. Según Ruiz, se pueden tardar seis meses en ser aprobada por Presidencia y entrar en vigencia más o menos en año y medio. “Al ser una Ley ordinaria puede demorarse un año o año y medio” dijo para complementar.