Judicial
La retoma armada de “Calarcá” en el nordeste: coca, oro y control territorial

Esta zona de Antioquia vive una de sus peores crisis de seguridad en la última década. Tras el ataque que dejó 13 policías muertos en Amalfi, el frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias “Calarcá”, mostró la fuerza que ha acumulado en la región gracias al cese al fuego que ordenó el gobierno Petro y a la disputa por las rentas ilegales.

Valentina Gutiérrez Restrepo
29 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
Alexander Diaz, más conocido como “Calarcá Córdoba”, máximo líder del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Alexander Diaz, más conocido como “Calarcá Córdoba”, máximo líder del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Foto: Julián Ríos Monroy

