La retoma armada de “Calarcá” en el nordeste: coca, oro y control territorial

Alexander Diaz, más conocido como “Calarcá Córdoba”, máximo líder del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF). Foto: Julián Ríos Monroy

Mientras que por dos años el Gobierno de Gustavo Petro apostó por un cese al fuego con grupos armados, en el marco de su político de paz total, organizaciones de derechos humanos, académicos que estudian los fenómenos de violencia en el país y líderes sociales coincide en que ese escenario fue ideal para el fortalecimiento de sus estructuras, tanto en número de hombres, como en su capacidad armada y territorial, así como en la consolidación de sus negocios ilícitos. Tal es el caso del nordeste antioqueño y la disidencia de las Farc, conocidas...