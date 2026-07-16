La sentencia que reconstruyó el método de terror de las AUC a partir de las víctimas

La violencia se desbordó hasta convertir a cualquier persona que estuviera en el lugar equivocado en una víctima potencial. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los golpes contra la puerta comenzaron de madrugada. Primero fueron secos. Después, insistentes. Cuando la madera cedió, varios hombres armados entraron a la vivienda ubicada en Codazzi (Cesar) preguntando por María Elena de Oro. Sus hijos apenas alcanzaron a verla mientras la obligaban a salir. Nadie explicó por qué se la llevaban. La familia pasó el resto de la noche del 11 de febrero de 2000 buscándola. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida. Durante más de dos décadas, esa escena sobrevivió en la memoria de quienes la...