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La sentencia que reconstruyó el método de terror de las AUC a partir de las víctimas

Lo que durante años sobrevivió únicamente en la memoria de las víctimas hoy quedó reconocido como verdad judicial en un fallo que condenó a cuatro exjefes paramilitares. La decisión reconstruye, a partir de sus testimonios y de las confesiones de exparamilitares, el método de terror con el que las AUC dominaron comunidades enteras en Cesar, Magdalena y La Guajira.

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Redacción Judicial
16 de julio de 2026 - 11:31 p. m.
La violencia se desbordó hasta convertir a cualquier persona que estuviera en el lugar equivocado en una víctima potencial.
La violencia se desbordó hasta convertir a cualquier persona que estuviera en el lugar equivocado en una víctima potencial.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los golpes contra la puerta comenzaron de madrugada. Primero fueron secos. Después, insistentes. Cuando la madera cedió, varios hombres armados entraron a la vivienda ubicada en Codazzi (Cesar) preguntando por María Elena de Oro. Sus hijos apenas alcanzaron a verla mientras la obligaban a salir. Nadie explicó por qué se la llevaban. La familia pasó el resto de la noche del 11 de febrero de 2000 buscándola. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida. Durante más de dos décadas, esa escena sobrevivió en la memoria de quienes la...

Por Redacción Judicial

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