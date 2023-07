La Silla Vacía ganó tutela que buscaba eliminar foto de la hija de Gustavo Petro Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Un juez de Cartagena negó una tutela que interpuso el abogado Álvaro Antonio Morales Mercado contra la Silla Vacía, en defensa de Antonella Petro, la hija del presidente Gustavo Petro. Con ella buscaba que se eliminara una foto de la menor de edad que fue publicada en una nota hecha por ese medio de comunicación.

Morales Mercado presentó esta tutela argumentando que el 14 de marzo de 2023 fue publicada la foto de Antonella Petro en el artículo denominado: “Petro y sus 6 hijos: distante con Nicolás, cercano a las mujeres”, sin la autorización de Gustavo Petro o de su esposa Verónica Alcocer. Además, el abogado explicó que este medio desbordó el derecho a la libertad de expresión porque atentó contra la intimidad y el buen nombre de la menor.

“Alega que, la menor Antonella Petro Alcocer, no goza de capacidad jurídica ni negocial y, con la publicación, se ve inmersa en situaciones que no tiene que soportar, como lo es, los señalamientos de su hermano Nicolas Petro, respecto de los presuntos dineros provenientes de personas las cuales tienen antecedentes penales, en igual sentido es sometida la niña menor de edad, a soportar el escarnio público en redes sociales, de un hecho por el cual no se le está procesando”, dice la tutela presentada.

Sin embargo, un juez de Cartagena, luego de estudiar la tutela, decidió negarla, al asegurar que Álvaro Antonio Morales Mercado no pudo demostrar qué legitimidad tenía para presentarla. Además, argumentó que no se demostró la vulneración a los derechos fundamentales. “Ello por cuanto, de la lectura integral del artículo publicado por la entidad accionada, no se desprende que, exista una grave vulneración de los derechos fundamentales de la menor, pues tal como lo sostuvo el Departamento Administrativo de la presidencia de la República, el contexto del artículo tiene que ver con el contorno familiar del presidente de la República, Gustavo Petro y, no puntualmente con una exposición excesiva de la menor Antonella, sino de los seis hijos en general”, dice el fallo.

En su momento, el presidente, Gustavo Petro, envió una carta a este medio de comunicación que público en redes sociales en la que escribió: ¿La silla vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres? “¿No es otra canallada?”. El trino provocó una ola de odio contra el medio de comunicación.

