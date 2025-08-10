La trata de personas creció un 373% en 10 años: esto revela informe de la ONU

El más reciente informe de la ONU señala que la trata de personas creció un 373% en 10 años. Foto: EFE - Carlos Lemos

La trata de personas, además de ser un crimen de alto impacto, es un negocio redondo en Colombia. En un país cuyos ciudadanos sobreviven en permanente vulnerabilidad, en constante tránsito de migrantes y con un Estado débil ante las organizaciones criminales, el comercio y la explotación de personas tiene todas las condiciones dadas para ser exitoso, y ser fuente y aportar mano de obra para la financiación de los armados. Prueba de ello son los casos de grupos criminales de zonas de frontera, quienes ofrecen falsas promesas de trabajo a...