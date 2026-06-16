La tutela del hermano del mindefensa que llevó a revisar el mérito de los ascensos militares

La Corte Constitucional determinó que las Fuerzas Militares y el Gobierno tienen la obligación de reconocer y premiar el mérito de los mejores calificados.

“¿Por qué si usted hace las cosas bien no puede ascender? ¿Por qué?” Esa es la pregunta que cinco años después de haberse retirado de la Armada se sigue haciendo el capitán de fragata Julio César Sánchez Suárez. Al exuniformado buscó desde 2019 ascender al rango de capitán de navío, al cual aspiraba llegar por tener una hoja de vida sobresaliente en la institución, pero que nunca conquistó y todavía no sabe por qué. O bueno, sí: la única respuesta que le dieron en su momento fue que elegir a los oficiales que ascienden es una potestad...