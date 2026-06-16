Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La tutela del hermano del mindefensa que llevó a revisar el mérito de los ascensos militares

La Junta Calificadora de la Armada se negó a recomendar al capitán Julio César Sánchez Suárez para un ascenso en la institución hace más de cinco años. La única respuesta que le dieron fue que esa potestad solo la tenía el Gobierno Nacional. Su caso atravesó todo el sistema judicial y llevó a que el alto tribunal reivindicara el mérito al interior de las filas y marcara los límites que tiene el Ejecutivo para definir esas promociones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
16 de junio de 2026 - 01:04 a. m.
La Corte Constitucional determinó que las Fuerzas Militares y el Gobierno tienen la obligación de reconocer y premiar el mérito de los mejores calificados.
La Corte Constitucional determinó que las Fuerzas Militares y el Gobierno tienen la obligación de reconocer y premiar el mérito de los mejores calificados.

“¿Por qué si usted hace las cosas bien no puede ascender? ¿Por qué?” Esa es la pregunta que cinco años después de haberse retirado de la Armada se sigue haciendo el capitán de fragata Julio César Sánchez Suárez. Al exuniformado buscó desde 2019 ascender al rango de capitán de navío, al cual aspiraba llegar por tener una hoja de vida sobresaliente en la institución, pero que nunca conquistó y todavía no sabe por qué. O bueno, sí: la única respuesta que le dieron en su momento fue que elegir a los oficiales que ascienden es una potestad...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Julio César Sánchez Suárez

Hermano del ministro de Defensa

Ascensos militares

Junta Calificadora de la Armada

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.