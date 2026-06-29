La tutela que pondría en cintura a Google por los datos sensibles de niños en Colombia

En 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que Google recopilaba datos personales de adultos y menores, como contraseñas, información financiera y datos de contacto.
Foto: Bastian Riccardi / Pexles
A la Corte Constitucional llegó una tutela que busca poner en cintura a una de las empresas más grandes del mundo: Google. El gigante estadounidense y su empresa filial en Colombia no estarían cumpliendo las órdenes que desde 2020 les dictó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionadas con el tratamiento de datos personales de los colombianos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. La acción es impulsada por tres organizaciones que han insistido por todos los medios para que las empresas respondan sobre cómo están...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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