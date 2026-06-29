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La tutela que pondría en cintura a Google por los datos sensibles de niños en Colombia

El alto tribunal está por decidir si admite una acción con la que tres organizaciones buscan que la empresa estadounidense sea clara sobre cómo maneja los datos personales de los usuarios, especialmente los menores de edad. Aunque la SIC le ha dictado órdenes, Google sostiene que las leyes colombianas no le aplican.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
30 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
En 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que Google recopilaba datos personales de adultos y menores, como contraseñas, información financiera y datos de contacto.
En 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que Google recopilaba datos personales de adultos y menores, como contraseñas, información financiera y datos de contacto.
Foto: Bastian Riccardi / Pexles

A la Corte Constitucional llegó una tutela que busca poner en cintura a una de las empresas más grandes del mundo: Google. El gigante estadounidense y su empresa filial en Colombia no estarían cumpliendo las órdenes que desde 2020 les dictó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionadas con el tratamiento de datos personales de los colombianos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. La acción es impulsada por tres organizaciones que han insistido por todos los medios para que las empresas respondan sobre cómo están...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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