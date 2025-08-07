“La única amenaza que hay son los criminales”, mindefensa sobre conflicto con Perú

Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

Este 7 de agosto, durante la conmemoración de los 215 años del Ejército, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo presencia en Leticia (Amazonas), desde donde habló sobre los lazos que hay con el vecino país en la frontera. Desde el lugar, llamó al diálogo diplomático e invitó a los jóvenes del país para que se sumen a las filas de las Fuerzas Militares.

Según expresó el ministro desde Leticia, la isla Santa Rosa nació por la disminución del cauce del río Amazonas en la zona fronteriza y la zona quedó como “tierra de nadie”. De acuerdo con las declaraciones del alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, la soberanía del lugar “tiene que ser definida en una mesa de trabajo mixta entre Colombia y Perú”.

El ministro Sánchez agregó que “la diplomacia es el lenguaje de los pueblos hermanos. Acá la única amenaza que hay son los criminales que delinquen y afectan a ambas naciones, incluso a Brasil”. Dijo también que “estamos aquí para fortalecer los lazos, y estoy seguro que todo se resolverá por el diálogo, por la diplomacia”.

Asimismo, el ministro de Defensa invitó a los jóvenes del país a que presten el servicio militar. “Les pagamos un millón de pesos por prestar, el año entrante será $1′500.000 que les quedan libre, porque ahí se cubre la comida, la dormida, la salud, pero, sobre todo, salen como colombianos ejemplares", aseguró el alto funcionario.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, quien también se desplazó a Leticia, aseguró que la isla Santa Rosa es territorio colombiano y no reconoce la soberanía que asegura tener Perú. En respuesta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Juan Alcántara, comentó: “Que quede muy claro: la isla Santa Rosa es peruana”.

Se tiene previsto que los próximos 11 y 12 de septiembre, los dos países adelanten una comisión conjunta para discutir la soberanía del territorio que ha sido objeto de disputa entre Bogotá y Lima.

