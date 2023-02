La versión de Gabriel Puerta sobre reunión con la exfiscal Ana Catalina Noguera

Gabriel Puerta Parra tiene varias empresas ganaderas y actualmente maneja sus negocios desde el norte de Bogotá. Foto: Gustavo Torrijos

Gabriel Puerta Parra se presenta hoy como un empresario, con distinciones internacionales, por sus negocios de ganadería que desarrolla en fincas en el Magdalena Medio. Lejos, dice él mismo, quedó su pasado ligado a grupos paramilitares y su condena por narcotráfico que, de hecho, lo mantuvo tres años preso en Estados Unidos. Su nombre volvió a aparecer en expedientes judiciales la semana pasada, cuando la Fiscalía capturó a la exfiscal Ana Catalina Noguera, en medio de una investigación por corrupción dentro del búnker. El escándalo por la detención de una ficha clave de la administración de Néstor Humberto Martínez fue presentado a la opinión pública por el fiscal del caso, Mario Burgos, con una serie de fotografías en las que apareció Gabriel Puerta Parra.

El encargado de la investigación aseguró, sin asomo de duda, que Noguera se reunió con el “narcotraficante Puerta Parra apartada de sus funciones como fiscal”. En esos encuentros también estuvo Carlos Zapata, alias el “Médico”, otro narco condenado en Estados Unidos e Ignacio Álvarez Meyendorff otro antiguo capo del narcotráfico. Burgos reprochó su actuación, pero nunca explicó qué tenían que ver esas fotografías con la investigación en contra de la exfiscal (por interceptación ilegal de comunicaciones). En diálogo con El Espectador, Puerta Parra dio una explicación muy diferente a lo dicho por Burgos y contradijo la versión del fiscal sobre el contexto de las fotografías. Agregó que su familia está inmersa en una persecución judicial por parte de la Fiscalía que les ha costado, al menos, 17 amenazas de muerte contra él y su familia.

¿Cómo conoció a Carlos Ramón Zapata, alias el “Médico”?

A Carlos Ramón Zapata, hoy Carlos Peña, lo conocía antes del milenio del 2000 haciendo negocios de ganado y de todas esas cosa. Con los problemas judiciales que se vinieron en ese entonces por los decomisos de mercancías (de drogas), estuvimos presos en Estados Unidos. Yo lo conocí en Medellín. Carlos y su cuñado eran industriales dedicados a la metalmecánica y se enredaron en narcotráfico, como me enredé yo. Por eso terminamos presos en los Estados Unidos. Cuando vuelvo de allá me lo vuelvo a encontrar hace cuatro o cinco años. Yo me vine a trabajar y él se quedó en Estados Unidos porque estuvo preso dos veces. Hace cuatro o cinco años lo vi en la calle en Bogotá y me bajé a saludarlo. Él vivía aquí en el norte y volví a hablar con él. Desde entonces, lo he visto cuatro veces, más o menos, pues yo me mantengo ocupado en las fincas.

¿En qué momento usted empieza a saber que el “Médico” tiene contacto con la exfiscal Ana Catalina Noguera?

Ocurrió cuando yo voy a la Fiscalía en 2020. Fui a mover una denuncia que habíamos formulado contra Néstor Humberto Martínez y fiscales por el entrampamiento que nos hicieron en abril de 2017 cuando metieron a la cárcel a todas mis mujeres (hija, esposa, cuñado y suegra, de 82 años). Nos acusaron de ser testaferros de la Farc. Eso está acreditado en audios y boletines de prensa emitidos por la oficina de prensa de la Fiscalía. Ahí comenzó una tortura. Con la familia decidimos formular denuncias sobre ese entrampamiento. En este caso ya se ha depurado y ya tenemos una absolución perentoria por parte de la Fiscalía.

¿Luego qué pasó?

Un día, en mayo o junio de 2020, me llamaron estando yo en la finca en Puerto Boyacá refugiado con mi familia y con mis nietos escondiéndome del Covid-19. Yo soy un diabético insulinodependiente y con 80 años, pues me fui para la finca con mi familia y llevaba ya tiempo allá cuando me llamaron de la Fiscalía. Me dijeron que tenía que ir a una ampliación de mi denuncia y querían preguntarme más sobre un tema que alcancé a insinuar sobre que me habían pedido plata para devolverme bienes de los que me tenían decomisados. Eso fue cierto. Entonces yo les dije que no iba a Bogotá porque me da miedo. Fue por eso que la doctora Ana Catalina Noguera nos dijo que viajaban a Medellín y pues mi finca queda a la orilla de esa carretera. Entonces organizamos para que fueran a mi finca para yo poderles ampliar esa declaración.

¿Es decir que Ana Catalina Noguera estaba en su finca en el marco de una diligencia judicial? El fiscal Burgos asegura que no..

Allá llegó la doctora Ana Catalina, con Daniel Hernández, un fiscal figura en ese momento. Me tomaron las declaraciones y a las 10 de la noche, cuando se acabó, ellos se fueron para Medellín. Estaban con Carlos Ramón Zapata. También estaba Ignacio Meyendorff, a quién hacía muchos años no veía porque ellos se habían ido a vivir a Argentina. Mi diligencia terminó y el doctor Hernández también arrancó con sus investigadores y escoltas rumbo a Barrancabermeja a otras labores. Esa fue la última vez que yo vi a la doctora Ana Catalina Noguera. Yo no la volví a ver y lo que ella me dijo es que me iba a ayudar a continuar con la denuncia mía, para que, por lo menos, se desempolvara de un despacho y se moviera. Pero esto tampoco sucedió, ella no hizo nada, no le alcanzó el tiempo o se le olvidó. Después nosotros desempolvamos eso hablando con abogados en Cali que conocen todos los despachos y logramos llegar a la fiscalía tercera delegada ante el Tribunal de Cali. Allá llamaron a mi señora a hacer una ampliación de la denuncia, la cual ya se hizo. No sabemos en qué quedó todo eso.

¿Usted alguna vez le preguntó a Carlos Ramón Zapata por qué estaba con la fiscal Ana Catalina Noguera?

No. Él decía que él estaba haciendo una reclamación de una cantidad de bienes y llevando a una gente a la Fiscalía para que se entregaran. Era un tramitador. Él hacía como facilitador, llevando gente para que pudiera terminar sus procesos de extinción de dominio y de entrega de bienes. Pero yo no me veía con él, a pesar de que él vivía aquí en Bogotá. Yo no estaba pendiente de él ni él de mí. Ahora, en estos días, porque lo he visto en televisión en esa audiencia. Vino a buscarme, a decirme que qué vaina que yo estuviera ahí metido con esas fotos, si yo no tengo que ver nada en sus problemas con la doctora Ana Catalina.

¿Qué pensó cuando capturaron a la exfiscal Noguera y luego aparece su nombre también en medio del proceso?

Desde hacía día estábamos pensando que en cualquier momento la iban a capturar. Sentimos pesar por ella fue muy amable y correcta. A mí nunca me pidió plata ni me sugirió ese tipo de vainas. Cuando empiezo a ver que sale mi nombre en las notas de prensa me preocupé porque yo ya había ido a la Fiscalía a declarar sobre esa reunión en mi finca y también me preguntaron sobre Carlos Ramón y la doctora Noguera. “¿Por qué me están mencionando a mí?”, dije en ese momento. Cuando veo es que cogieron fotos del celular de Carlos Ramón cuando estuvieron en la finca y ahora las quieren hacer aparecer en todo ese show como si hubiéramos tenido “una cumbre de narcos”. Me han llamado a preguntarme, mamando gallo, y diciendo: “Puerta porque no nos llevaste en ese negocio tan grande”. Otros muy seriamente a decir: “¿Gabriel, estás haciendo eso a estas alturas con 81 años?”. Estoy dedicado a mi familia y a mi trabajo. Yo no me meto en esas cosas. Que uno se reúna con gente que tuvo problemas de narcotráfico, no tiene que ser para conspirar o para hacer vueltas de narcotráfico. Pareciera que uno no pudiera rehabilitarse. Mientras la desinformación y la calumnia sigan surgiendo de los órganos estatales y poniendo a todos los medios a cometer el error de publicarlos, no vamos a tener nunca paz.

¿Qué fue lo que le contó en la ampliación de la denuncia a la exfiscal Noguera y el fiscal Daniel Hernández en su finca?

Además del entrampamiento relacionado con la investigación por ser testaferros de las Farc, mencioné cosas de corrupción en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. De eso no puedo hablar ni dar nombres porque eso es motivo de investigación. Pero, en términos generales, les conté que había una serie de abogados que pedían dinero para funcionarios de la Fiscalía. Hubo un abogado que me pidió plata para que me devolvieran bienes de los que me habían incautado en 2017. Me pedían millones de dólares. Por una parte, yo no los tenía y, segundo, yo vi que era una mentira porque me prometía que, en cuestión de días, me devolvían los bienes. Y eso no funciona así.

¿Usted supo o vio que algún funcionario recibiera dinero por esos trámites?

No vi, pero los intermediarios decían que el dinero era para funcionarios de la Fiscalía. Eso era lo que estaban investigando Hernández y Noguera.

¿Por qué cree que mezclaron el tema de la interceptación ilegal de la exfiscal Noguera con la reunión en su finca?

Cuando vieron esa reunión en la finca, quisieron aumentarlo y lo volvieron “una cumbre de narcos”, cuando no hubo nada allí. Lo que sucedió fue una diligencia judicial. Mis enemigos de la Fiscalía, que yo tengo denunciados y aún son alfiles de Néstor Humberto Martínez, aprovecharon para meter mi nombre y mi pasado judicial para agrandar las cosas y hacer parecer como que en esas reuniones estaba tratando asuntos de corrupción o era una cumbre de narcos. Me quieren bajar la cabeza.

¿Está tranquilo? ¿Tiene la consciencia tranquila?

Yo no he hecho nada anormal con la doctora Ana Catalina. Estoy agradecido con ella porque intentó ayudarme, pero no pudo. Eso no era un favor, sino una obligación como funcionaria pública.

¿Cree que su pasado judicial le está cobrando factura ahora?

El pasado ya está pagado y resarcido, que es muy difícil que la gente lo entienda. Quizá el entrampamiento hecho en 2017, relacionándonos con las Farc, tal vez sí. Porque no se entiende cómo alguien puede armar un proceso y mover sus fichas con fines políticos para destruir a varias familias como la mía.

La última vez que supimos sobre su vida fue en 2010, cuando volvió de Estados Unidos, después de pagar una condena por narcotráfico. ¿A qué se dedicó desde entonces?

Yo estuve nada más tres años en Estados Unidos preso, pero en total cubrí una condena de cinco años con los tiempos que estuve aquí detenido esperando la extradición. Regresé el 25 de enero del 2010 a mis actividades anteriores. No de narcotráfico, sino pecuarias porque soy un autodidacta en esos asunto. Soy un estudioso de eso y he desarrollado negocios importantes en lechería tropical con animales venidos de la India, a través del Brasil. Hacemos aspiración folicular y fertilización in vitro en bovinos y estamos en el mercado de esa genética a nivel nacional e internacional.

¿Por qué la sociedad colombiana tiene que creerle ahora?

No creo que mis enemigos vayan a creer lo que yo diga. Mis amigos no necesitan explicaciones. Ellos saben quién soy yo, quienes me conocen saben que esa supuesta cumbre de narcos es mentira, que es otro entrampamiento.

