“Las actividades judiciales no están relacionadas con Cielo Rusinque”: Fiscalía.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía reafirmó que no está siguiendo a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. El documento se conoce horas después de que la funcionaria, asegurara que los seguimientos en su edificio por parte de miembros de la Fiscalía, sí fueron en su contra y no en medio de una investigación contra un supuesto extorsionista, como lo aseguró el ente investigador.

El caso se remonta a la denuncia que interpuso la funcionaria en noviembre de 2023, en la que dijo que está siendo víctima de sospechosos seguimientos a su hogar, por hombres de la Fiscalía, quienes tomaron fotos tanto de la portería como del sector donde se encuentra el apartamento. En enero de este año, amplió la denuncia al asegurar que vio drones grabando su casa. Horas después, el exfiscal Francisco Barbosa le respondió que los agentes del CTI que estaban allí adelantaban una labor investigativa frente a un presunto extorsionista en el edificio.

Sin embargo, la funcionaria no le dio crédito a esas palabras y este martes volvió a acusar a la Fiscalía de lo ocurrido, además le pidió claridad sobre lo ocurrido. “No, fiscal, desgracia es vivir en la zozobra. No tenemos noticia de ningún hecho de esa naturaleza en el edificio. Los videos que conservo muestran cómo se enfocan en tomar imágenes de mi casa. Acá no vive ningún extorsionista, ni mi hijo, que fue vigilado con un dron. Espero que no sea uno de sus investigados”, le respondió Rusinque al fiscal.

En respuesta a lo anterior, la Fiscalía reafirmó a través de un comunicado su posición. “Es importante destacar que con ocasión a las fotografías y el escrito publicado en redes sociales por la señora Rusinque Urrego, se logró constatar que las personas relacionadas son servidores adscritos al CTI que se encontraban cumpliendo una orden a Policía Judicial emanada por una fiscalía Especializada – GAULA, que adelanta un proceso penal contra un grupo delincuencial dedicado a la extorsión”.

En el comunicado, la Fiscalía agregó que los hechos denunciados por la superintendente de Industria y Comercio están siendo investigados por un despacho de la seccional Bogotá. Agregó que sobre la ampliación de la denuncia, Rusinque no asistió a la diligencia. “El día 5 de febrero, la investigadora asignada al caso citó a la denunciante para escucharla en diligencia de ampliación de denuncia y la entrega de material probatorio. La diligencia estaba programada para el 12 de febrero de 2024 a las 8 a.m. pero la denunciante no se hizo presente”, dijo.

