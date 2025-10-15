Logo El Espectador
Judicial
Las advertencias de un magistrado por un “indudable” fraude en la campaña Petro

La Corte Suprema de Justicia ya compulsó copias para que la Fiscalía y la Comisión de Investigaciones de la Cámara para que investiguen el presunto fraude cometido por Ricardo Roa y Guillermo Jaramillo durante la campaña presidencial de 2022. Sin embargo, el magistrado Marco Rueda aseguró que ellos, como magistrados, estaban obligados a hacer más.

Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
15 de octubre de 2025 - 12:16 p. m.
El 12 de marzo de 2022, Armando Benedetti publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram y escribió: Después de 51 plazas públicas totalmente llenas y de recorrer gran parte del país este año con Gustavo Petro, estamos terminando la primera etapa de esta carrera por le verdadero cambio.
Foto: Instagram @armandobenedetti

La Corte Suprema de Justicia volvió a prender las alarmas por el supuesto fraude que se habría cometido en la campaña presidencial de Gustavo Petro y de los aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico en 2022. El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investiguen la supuesta violación de topes electorales del hoy jefe de Estado, que habrían sido camuflados en las cuentas de los aspirantes al legislativo por esa colectividad....

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Rod(24557)Hace 5 minutos
Titular maquiavélico; una cosa es un fraude y otra cosa superar los topes dl gasto. El que escribió ese titular mentirosop y canalla, considera que el lector es el mismo de quienes leían el periódico en fisicoquímicas; ya esa manipulación no les sirve para engañar al pueblo; son otros tiempos !
Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 56 minutos
Titular tendencioso, mentiroso y de mala leche. Que vergüenza . Una cosa son los topes de gastos , que hay que respetar y sustentar y otra un fraude electoral.
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
UUUyy que miedo
ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
Uuuyyh que miedo.
Elsa(63035)Hace 1 hora
Petro ha hecho todo lo que un día critico. La corrupción, la politiquería, la improvisación y muchas señales dictatoriales, han sido el sello en su paso por la presidencia. Estamos cansados de este tipo.
  • ERWIN JIMENES(18151)Hace 1 hora
    Seran uds..obvio ..los que votamos por el ,estamos felices ..y le vamosa ganar de nuevo .
