Las advertencias de un magistrado por un “indudable” fraude en la campaña Petro

El 12 de marzo de 2022, Armando Benedetti publicó esta fotografía en su cuenta de Instagram y escribió: Después de 51 plazas públicas totalmente llenas y de recorrer gran parte del país este año con Gustavo Petro, estamos terminando la primera etapa de esta carrera por le verdadero cambio. Foto: Instagram @armandobenedetti

La Corte Suprema de Justicia volvió a prender las alarmas por el supuesto fraude que se habría cometido en la campaña presidencial de Gustavo Petro y de los aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico en 2022. El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investiguen la supuesta violación de topes electorales del hoy jefe de Estado, que habrían sido camuflados en las cuentas de los aspirantes al legislativo por esa colectividad....