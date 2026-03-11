Las alertas que anticiparon la crisis humanitaria por combates en la Sierra Nevada

El pasado 10 de marzo, el Ejército Nacional evacuó por vía aérea a los heridos de la comunidad indígena de Serankwa. Foto: Ejército

La crisis humanitaria que hoy enfrentan las comunidades indígenas de Aracataca (Magdalena) es, en parte, el resultado de alertas ignoradas por el Gobierno. Así lo señalan líderes en la zona, organizaciones de derechos humanos e incluso la misma Defensoría del Pueblo, que ya había advertido en dos ocasiones en 2025 sobre el acelerado deterioro de la seguridad para la población.

Este panorama responde a la guerra de dos actores puntuales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo. Los intentos de este último...