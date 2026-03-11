Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las alertas que anticiparon la crisis humanitaria por combates en la Sierra Nevada

Un niño de seis años y un adulto de 92 están entre las víctimas que dejaron los combates entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo en zona rural de Aracataca (Magdalena). Autoridades desplegaron un corredor humanitario para evacuar a once heridos de la comunidad indígena arhuaca.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
12 de marzo de 2026 - 01:00 a. m.
El pasado 10 de marzo, el Ejército Nacional evacuó por vía aérea a los heridos de la comunidad indígena de Serankwa.
El pasado 10 de marzo, el Ejército Nacional evacuó por vía aérea a los heridos de la comunidad indígena de Serankwa.
Foto: Ejército

La crisis humanitaria que hoy enfrentan las comunidades indígenas de Aracataca (Magdalena) es, en parte, el resultado de alertas ignoradas por el Gobierno. Así lo señalan líderes en la zona, organizaciones de derechos humanos e incluso la misma Defensoría del Pueblo, que ya había advertido en dos ocasiones en 2025 sobre el acelerado deterioro de la seguridad para la población.

Este panorama responde a la guerra de dos actores puntuales: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo. Los intentos de este último...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Aracataca

Magdalena

crisis humanitaria

conflicto

heridos

corredor humanitario

Ejército

indígenas

ACSN

Clan del Golfo

Sierra Nevada

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.