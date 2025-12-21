Logo El Espectador
Judicial
Las cinco claves del escándalo que llevó a la cárcel a dos exministros

Testigos, chats, contratos y una decisión que sorprendió incluso a la Fiscalía. Así se armó el expediente que llevó a prisión a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el saqueo a la Ungrd. Ambos insisten en que probarán su inocencia en juicio.

Redacción Judicial
21 de diciembre de 2025 - 01:01 p. m.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte de la lista de salpicados por el escándalo de la Ungrd. Ambos ya están bajo medida de aseguramiento en escuelas de la Policía en Bogotá y Cali.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco hacen parte de la lista de salpicados por el escándalo de la Ungrd. Ambos ya están bajo medida de aseguramiento en escuelas de la Policía en Bogotá y Cali.
Foto: Katerine González Clavijo

Hace diez años la situación era similar: dos exministros presos y un escándalo de corrupción que marcó la gestión del gobierno de turno. En ese entonces, los protagonistas fueron Diego Palacio Betancourt, de Salud, y Sabas Pretelt de la Vega, del Interior, quienes fueron capturados para que cumplieran con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que los encontró culpables de haber comprado los votos de dos congresistas en 2004 para que apoyaran el acto legislativo que permitió la reelección presidencial. El caso se conoció como el de la...

Por Redacción Judicial

