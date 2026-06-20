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Las claves del expediente por paramilitarismo que vuelve a tocar a Álvaro Uribe

Durante más de dos décadas, testimonios y decisiones judiciales han alimentado un expediente que busca establecer si el expresidente tuvo alguna responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la creación de un grupo de autodefensas en Antioquia. Uribe siempre ha dicho que no tiene nada que ver con este capítulo de la violencia en Colombia.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
21 de junio de 2026 - 02:57 a. m.
"¿Dónde quedan mis garantías?" Eso fue lo que dijo el expresidente al conocerse la decisión de la Fiscalía.
"¿Dónde quedan mis garantías?" Eso fue lo que dijo el expresidente al conocerse la decisión de la Fiscalía.
Foto: Óscar Pérez

Álvaro Uribe Vélez fue llamado a rendir cuentas ante la justicia por su presunta relación con grupos paramilitares. Después de casi seis años en los que uno de los expedientes en su contra no se movió ni un milímetro, la Fiscalía llamó al expresidente a indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en 1998, y la conformación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque (Antioquia). El caso empezó a moverse en...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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