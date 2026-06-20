Las claves del expediente por paramilitarismo que vuelve a tocar a Álvaro Uribe

"¿Dónde quedan mis garantías?" Eso fue lo que dijo el expresidente al conocerse la decisión de la Fiscalía. Foto: Óscar Pérez

Álvaro Uribe Vélez fue llamado a rendir cuentas ante la justicia por su presunta relación con grupos paramilitares. Después de casi seis años en los que uno de los expedientes en su contra no se movió ni un milímetro, la Fiscalía llamó al expresidente a indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en 1998, y la conformación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque (Antioquia). El caso empezó a moverse en...