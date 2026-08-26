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26 de agosto de 2026 - 03:09 p. m.

Las claves del fallo de la Corte Constitucional que salvó la reforma pensional de Petro

La congelada reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro es constitucional y podrá aplicarse tras más de dos años en duda. Aunque el alto tribunal dejó en firme la columna de esa reforma, devolvió al Congreso varios artículos por errores en sus trámites.

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