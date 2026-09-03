Uribe ante la Fiscalía: guía para entender el caso por las masacres de El Aro y La Granja

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en que no tiene nada que ver con los hechos por los que es investigado por la Fiscalía.
Foto: Ilustración El Espectador
Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Por David Escobar Moreno
Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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