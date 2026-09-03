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Uribe ante la Fiscalía: guía para entender el caso por las masacres de El Aro y La Granja

La Fiscalía escuchará en indagatoria al expresidente en un proceso en el que se le indaga por hechos perpetrados entre 1996 y 1998. El líder del Centro Democrático dará su versión sobre su presunta participación en tres masacres que cometieron paramilitares mientras él era gobernador de Antioquia, así como en el asesinato del abogado Jesús María Valle. Estas son las claves para entender qué se investiga, cuáles son los antecedentes y qué puede ocurrir después.

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Gustavo Montes Arias y David Escobar Moreno
04 de septiembre de 2026 - 12:49 a. m.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en que no tiene nada que ver con los hechos por los que es investigado por la Fiscalía.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en que no tiene nada que ver con los hechos por los que es investigado por la Fiscalía.
Foto: Ilustración El Espectador

Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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