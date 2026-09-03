Uribe ante la Fiscalía: guía para entender el caso por las masacres de El Aro y La Granja

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha insistido en que no tiene nada que ver con los hechos por los que es investigado por la Fiscalía. Foto: Ilustración El Espectador

Álvaro Uribe Vélez tiene este 4 de septiembre una nueva cita con la justicia. La Fiscalía lo convocó a las 9:00 de la mañana para que rinda indagatoria en el marco de tres expedientes que buscan responder preguntas que llevan décadas sin resolverse. La primera hipótesis que busca establecer es si, como gobernador de Antioquia, habría promovido la conformación ejércitos privados de paramilitares que perpetraron masacres en el departamento y si pudo haber participado en ellas. Y la segunda, si tuvo algo que ver en el asesinato del líder de...