Judicial
Las cuatro razones del Consejo de Estado para frenar el salario mínimo

En una decisión de 63 páginas, el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo expuso cuatro razones para suspender el decreto, entre ellas la presunta omisión de variables como inflación, productividad y crecimiento del PIB.

Jhordan C. Rodríguez
13 de febrero de 2026 - 04:46 p. m.
El alto tribunal señaló que la medida cautelar solo entrará a regir luego de que el Ejecutivo calcule un nuevo valor para esa remuneración.
El alto tribunal señaló que la medida cautelar solo entrará a regir luego de que el Ejecutivo calcule un nuevo valor para esa remuneración.
Foto: Cortesía Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del gobierno Petro con el que aumentó el salario mínimo en Colombia el año pasado. El alto tribunal señaló que la medida cautelar solo entrará a regir luego de que el Ejecutivo calcule un nuevo valor para esa remuneración, teniendo en cuenta variables que, al parecer, no habrían sido tenidas en cuenta para tasar el salario en COP $1.750.905 (que, en realidad, con los auxilios, quedó en un total de COP 2.000.000).

La decisión de suspender el decreto 1469 de 2025 es del magistrado...

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 1 minuto
A comienzos de este siglo surgio un Mesias con 100 puntos del manifiesto democratico, el panfleto decia que si no los cumplia le exigieran la renuncia. De los 100 puntos solo cumplio 6, los otros 94 fueron letra muerta. NUNCA ningun medio de comunicacion le exigio al gobierno de ese entonces el cumplimiento de su famoso manifiesto. Ah, hablaban del gobierno nacional en ese entonces no del gobierno de Uribe. Cambian los tiempos o llegaron desconocidos ilustrados a escribir a este periodico
Luis eduardo ospina velez(07417)Hace 3 minutos
