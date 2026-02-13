Las cuatro razones del Consejo de Estado para frenar el salario mínimo

El alto tribunal señaló que la medida cautelar solo entrará a regir luego de que el Ejecutivo calcule un nuevo valor para esa remuneración. Foto: Cortesía Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto del gobierno Petro con el que aumentó el salario mínimo en Colombia el año pasado. El alto tribunal señaló que la medida cautelar solo entrará a regir luego de que el Ejecutivo calcule un nuevo valor para esa remuneración, teniendo en cuenta variables que, al parecer, no habrían sido tenidas en cuenta para tasar el salario en COP $1.750.905 (que, en realidad, con los auxilios, quedó en un total de COP 2.000.000).

La decisión de suspender el decreto 1469 de 2025 es del magistrado...