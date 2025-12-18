Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuentas pendientes de la justicia en caso del general (r) Mario Montoya, por falsos positivos

Hace un año la JEP remitió el caso del excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, para que su Unidad de Investigación y Acusación indague por su presunta responsabilidad en al menos 118 casos de ejecuciones extrajudiciales. Pese a la exigencia de justicia de las víctimas, el caso está congelado y no hay avances.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
18 de diciembre de 2025 - 11:57 a. m.
Cuentas pendientes de la justicia en caso del general (r) Mario Montoya, por falsos positivos
Foto: Sebastián Torres

El general (r) Mario Montoya Uribe lleva años esquivando a la justicia. Primero lo hizo cuando su proceso estuvo en la Fiscalía, y esa misma estrategia parece estar repitiéndose ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde es investigado por su responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Según la investigación en su contra, esos falsos positivos ocurrieron cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2022 y 2003.

Un rol que, para ambas justicias, fue determinante para ejercer...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

PremiumEE

Falsos positivos

Ejecuciones extrajudiciales

Mario Montoya

Ejército

JEP

Impunidad

Investigación

Crímenes

Operación Orión

Víctimas

Derechos humanos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.