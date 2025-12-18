Cuentas pendientes de la justicia en caso del general (r) Mario Montoya, por falsos positivos

Foto: Sebastián Torres
El general (r) Mario Montoya Uribe lleva años esquivando a la justicia. Primero lo hizo cuando su proceso estuvo en la Fiscalía, y esa misma estrategia parece estar repitiéndose ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde es investigado por su responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Según la investigación en su contra, esos falsos positivos ocurrieron cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2022 y 2003.
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
