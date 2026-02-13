Logo El Espectador
“Las decisiones de la Corte siempre serán legítimas ”, presidenta de la Corte Constitucional

En diálogo con El Espectador, la magistrada Paola Andrea Meneses habló sobre el rumbo que tomará la Corte en 2026, la relación con las otras ramas del poder, casos como la reforma pensional, las emergencias económicas y otros expedientes que están entre las prioridades. También, habló sobre la pérdida de paridad en el alto tribunal.

Jhordan C. Rodríguez
13 de febrero de 2026 - 10:01 p. m.
La togada fue elegida por la Sala Plena para llevar las riendas del alto tribunal en 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La magistrada Paola Andrea Meneses, nueva presidenta de la Corte Constitucional, habló con El Espectador sobre el rumbo que tomará el alto tribunal en 2026. Según explicó, hay varios casos de interés nacional que son sus prioridades y que buscan resolveros rápidamente. Asimismo, se refirió al año electoral y de las decisiones que han emitido en el ambiente político tan caldeado. Aseguró que las decisiones de las altas cortes son totalmente legítimas, más allá de cualquier discurso político.

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
