“Las decisiones de la Corte siempre serán legítimas ”, presidenta de la Corte Constitucional

La togada fue elegida por la Sala Plena para llevar las riendas del alto tribunal en 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La magistrada Paola Andrea Meneses, nueva presidenta de la Corte Constitucional, habló con El Espectador sobre el rumbo que tomará el alto tribunal en 2026. Según explicó, hay varios casos de interés nacional que son sus prioridades y que buscan resolveros rápidamente. Asimismo, se refirió al año electoral y de las decisiones que han emitido en el ambiente político tan caldeado. Aseguró que las decisiones de las altas cortes son totalmente legítimas, más allá de cualquier discurso político.

