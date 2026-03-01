Las denuncias por estafa contra el “coach” y supuesto socio del hermano de Elon Musk

Prometía rentabilidades del 20 % en dólares y aseguraba trabajar con Kimbal Musk, hermano menor de Elon Musk. Hoy, centenares de víctimas dicen haberlo perdido todo. Vendieron apartamentos, entregaron pensiones y ahorros. Ahora, la Fiscalía adelanta pesquisas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.