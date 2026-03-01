Home

Judicial
01 de marzo de 2026 - 07:19 p. m.

Las denuncias por estafa contra el “coach” y supuesto socio del hermano de Elon Musk

Prometía rentabilidades del 20 % en dólares y aseguraba trabajar con Kimbal Musk, hermano menor de Elon Musk. Hoy, centenares de víctimas dicen haberlo perdido todo. Vendieron apartamentos, entregaron pensiones y ahorros. Ahora, la Fiscalía adelanta pesquisas.

María José Medellín Cano

María José Medellín Cano

Juan David Laverde Palma

Juan David Laverde Palma

Temas Relacionados

Elon Musk

Coach

Kimbal Musk

Estafa

Denuncias por estafa

Leonardo Ramírez

 

