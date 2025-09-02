Las denuncias por supuesta falta de transparencia en concurso para elegir notarios

El último concurso de méritos se realizó en 2015.
Foto: Supernotariado
Desde hace 10 años no se hacía un concurso abierto de méritos para elegir nuevos notarios en el territorio nacional. En 2023, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció más de 300 vacantes abiertas para que nuevos funcionarios lleguen a estos apetecidos cargos que se desocupan una vez cada 10 años y que, en algunos casos, dejan ganancias de más de $100 millones por distintos trámites. Sin embargo, esta edición del concurso, que finalizaría en junio de 2026, atraviesa una crisis por denuncias de falta de transparencia y de garantías...
Por Jhordan C. Rodríguez
Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
