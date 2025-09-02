No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Las denuncias por supuesta falta de transparencia en concurso para elegir notarios

Dos integrantes del Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) renunciaron a su puesto en el grupo para la evaluación del concurso que ofrece más de 300 vacantes en todo el país. Además, hay denuncias sobre mano política en la entrega de algunos puestos que no fueron incluidos en el concurso.

Jhordan C. Rodríguez
02 de septiembre de 2025 - 12:02 p. m.
El último concurso de méritos se realizó en 2015.
Foto: Supernotariado

Desde hace 10 años no se hacía un concurso abierto de méritos para elegir nuevos notarios en el territorio nacional. En 2023, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció más de 300 vacantes abiertas para que nuevos funcionarios lleguen a estos apetecidos cargos que se desocupan una vez cada 10 años y que, en algunos casos, dejan ganancias de más de $100 millones por distintos trámites. Sin embargo, esta edición del concurso, que finalizaría en junio de 2026, atraviesa una crisis por denuncias de falta de transparencia y de garantías...

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
