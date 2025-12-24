Las dudas que rodean el nuevo plan de erradicación de cultivos de uso ilícito con drones

Aunque el Gobierno aseguró que la herramienta se limitará a zonas donde no es viable la erradicación manual, expertos cuestionan su eficacia y la capacidad estatal para implementarla.

Según los planes anunciados por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, este 25 de diciembre comenzarán en Cauca las primeras erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato mediante drones. La medida, dada a conocer por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre, contempla la aspersión mediante drones especializados que vuelan a cerca de 1,5 metros sobre la planta de coca, “lo que reduce de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea”.

