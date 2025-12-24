Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las dudas que rodean el nuevo plan de erradicación de cultivos de uso ilícito con drones

A días de que el Gobierno ponga en marcha la erradicación de cultivos de uso ilícito con drones, expertos cuestionan la viabilidad técnica del proyecto, el impacto ambiental y los costos de una estrategia que marca el regreso del glifosato bajo una nueva modalidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Valentina Gutiérrez Restrepo
24 de diciembre de 2025 - 04:31 p. m.
Aunque el Gobierno aseguró que la herramienta se limitará a zonas donde no es viable la erradicación manual, expertos cuestionan su eficacia y la capacidad estatal para implementarla.
Aunque el Gobierno aseguró que la herramienta se limitará a zonas donde no es viable la erradicación manual, expertos cuestionan su eficacia y la capacidad estatal para implementarla.

Según los planes anunciados por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, este 25 de diciembre comenzarán en Cauca las primeras erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato mediante drones. La medida, dada a conocer por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre, contempla la aspersión mediante drones especializados que vuelan a cerca de 1,5 metros sobre la planta de coca, “lo que reduce de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea”.

Aunque el Gobierno aseguró que la herramienta...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

drones

erradicación

cultivos de uso ilícito

coca

narcotráfico

orden público

Conflicto armado

análisis

expertos

PremiumEE

 

Gabrie(17286)Hace 19 minutos
Palo en por qué bogas.palo por qué no bogas.que oposición tan rastrera. Eso lo notamos los colombianos.solo quieren obtener réditos políticos sin importar el bienestar de colombia. Y su pueblo
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.