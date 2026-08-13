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Las dudas y riesgos que deja el anuncio de operaciones conjuntas entre Colombia y EE. UU.

Una de las primeras órdenes de Abelardo de la Espriella como presidente fue que Colombia ingresara al llamado “Escudo de las Américas” y firmara un acuerdo de cooperación con el país norteamericano. Sin embargo, los términos no son claros. El investigador Jorge Mantilla habló con El Espectador sobre el cambio drástico que tendrá Colombia a nivel global.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
14 de agosto de 2026 - 12:31 a. m.
El nuevo ministro de Defensa confirmó que se adelantarán operaciones conjuntas con el país norteamericano para combatir el narcotráfico en la región.
El nuevo ministro de Defensa confirmó que se adelantarán operaciones conjuntas con el país norteamericano para combatir el narcotráfico en la región.
Foto: Ministerio de Defensa

Desde que era candidato, el ahora presidente Abelardo de la Espriella dejó ver su intención de mejora las relaciones con Estados Unidos en distintos temas, incluidos la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. A menos de una semana de haber llegado al poder, su administración ya tomó dos decisiones de peso: La primera, que Colombia se sumara al llamado Escudo de la Américas, la iniciativa liderada por Donald Trump para intensificar la lucha contras las drogas en la región; la segunda, que se firmara un acuerdo con Estados Unidos para...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
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