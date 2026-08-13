Las dudas y riesgos que deja el anuncio de operaciones conjuntas entre Colombia y EE. UU.

El nuevo ministro de Defensa confirmó que se adelantarán operaciones conjuntas con el país norteamericano para combatir el narcotráfico en la región. Foto: Ministerio de Defensa

Desde que era candidato, el ahora presidente Abelardo de la Espriella dejó ver su intención de mejora las relaciones con Estados Unidos en distintos temas, incluidos la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. A menos de una semana de haber llegado al poder, su administración ya tomó dos decisiones de peso: La primera, que Colombia se sumara al llamado Escudo de la Américas, la iniciativa liderada por Donald Trump para intensificar la lucha contras las drogas en la región; la segunda, que se firmara un acuerdo con Estados Unidos para...