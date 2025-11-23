Las evidencias que muestran la barbarie del reclutamiento de niños y jóvenes en Colombia

El país vuelve a enfrentarse a una polémica que parece repetirse en un ciclo interminable de confrontación: un bombardeo contra una estructura de disidencias donde había menores reclutados. Desde el 24 de agosto pasado han muerto 15 menores de edad en bombardeos de la Fuerza Pública.
Foto: Jonathan Bejarano
“No sabía si correr o quedarme quieto. Todo explotaba”. “Había compañeros de nosotros donde caían las bombas. Les quedaba la carnecita pegada a los árboles”. “Las cabezas estaban explotadas por las ojivas. Si fueran tiros de fusil, los tiros pasan derecho, no revientan la cabeza. Pero en ese caso las personas estaban bastante desmembradas. Había niños que no se reconocían”. “Todos los que cayeron en el bombardeo fueron niños que venían llenos de hambre y cansados”. “Estábamos durmiendo cuando empezó. Habían descargado tropa por todas partes....
