Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las evidencias que muestran la barbarie del reclutamiento de niños y jóvenes en Colombia

Los relatos de los menores sobrevivientes a bombardeos, sumados a las conclusiones de la JEP y la Comisión de la Verdad, muestran que el reclutamiento infantil ha sido una práctica sistemática de todos los actores armados. Hoy, en medio de nuevas operaciones militares, Colombia enfrenta la misma pregunta pendiente desde hace 40 años: ¿cómo proteger a sus niños de una guerra que no cesa?

Redacción Judicial
23 de noviembre de 2025 - 01:28 p. m.
El país vuelve a enfrentarse a una polémica que parece repetirse en un ciclo interminable de confrontación: un bombardeo contra una estructura de disidencias donde había menores reclutados. Desde el 24 de agosto pasado han muerto 15 menores de edad en bombardeos de la Fuerza Pública.
El país vuelve a enfrentarse a una polémica que parece repetirse en un ciclo interminable de confrontación: un bombardeo contra una estructura de disidencias donde había menores reclutados. Desde el 24 de agosto pasado han muerto 15 menores de edad en bombardeos de la Fuerza Pública.
Foto: Jonathan Bejarano

“No sabía si correr o quedarme quieto. Todo explotaba”. “Había compañeros de nosotros donde caían las bombas. Les quedaba la carnecita pegada a los árboles”. “Las cabezas estaban explotadas por las ojivas. Si fueran tiros de fusil, los tiros pasan derecho, no revientan la cabeza. Pero en ese caso las personas estaban bastante desmembradas. Había niños que no se reconocían”. “Todos los que cayeron en el bombardeo fueron niños que venían llenos de hambre y cansados”. “Estábamos durmiendo cuando empezó. Habían descargado tropa por todas partes....

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Gustavo Petro

Niños en el conflicto armado

Conflicto armado

Bombardeos

Bombardeos de Petro

Exclusivo EE

PremiumEE

 

Jorge Luis Rodríguez Duarte(6u4ww)Hace 2 minutos
Ivan Cepeda firmo acuerdo con voceros del ELN, para que estos últimos pudieran reclutar jóvenes desde los 15 años.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.