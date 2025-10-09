Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Las exigencias de justicia y testimonios de las víctimas de falsos positivos en Casanare

Más de 100 familiares de falsos positivos en Casanare esperan que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avance en el esclarecimiento de las retenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de sus seres queridos, perpetrados por militares entre 2002 y 2008. El Estado ya pidió perdón por 27 de esos graves crímenes.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
09 de octubre de 2025 - 11:00 a. m.
En el acto de perdón participaron los familiares de 27 de las 313 personas que la JEP ha registrado como víctimas de falsos positivos en el departamento de Casanare.
En el acto de perdón participaron los familiares de 27 de las 313 personas que la JEP ha registrado como víctimas de falsos positivos en el departamento de Casanare.
Foto: Ministerio de Defensa

Este jueves 9 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer la resolución de conclusiones relacionada con casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares y paramilitares en Casanare. Una decisión en el marco del caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.

Un paso clave para el esclarecimiento de crímenes cometidos en el marco del conflicto, pues ese documento será el insumo que el Tribunal para la Paz tomará como hoja de ruta para emitir sus...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

JEP

Casanare

Yopal

Falsos positivos

Ejecuciones extrajudiciales

Ministerio de Defensa

Ejército

Víctimas

Derechos humanos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.