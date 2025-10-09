Las exigencias de justicia y testimonios de las víctimas de falsos positivos en Casanare

En el acto de perdón participaron los familiares de 27 de las 313 personas que la JEP ha registrado como víctimas de falsos positivos en el departamento de Casanare. Foto: Ministerio de Defensa

Este jueves 9 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer la resolución de conclusiones relacionada con casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares y paramilitares en Casanare. Una decisión en el marco del caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.

Un paso clave para el esclarecimiento de crímenes cometidos en el marco del conflicto, pues ese documento será el insumo que el Tribunal para la Paz tomará como hoja de ruta para emitir sus...