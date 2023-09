Las explicaciones de Otto Bula sobre el apartamento del fiscal Aldana

Luego de hablar por primera vez con un medio de comunicación, en W Radio el excongresista Otto Bula no dijo nada sobre el caso Odebrecht porque está negociando un principio de oportunidad, pero explicó cómo terminó un apartamento en manos del fiscal Rodrigo Aldana. Este último, adelantaba un proceso de extinción de dominio desde 2012 contra el clan narcotraficante Álvarez Meyendorff en el que se vinculó a la sociedad Agropecuaria El Central, propiedad de Bula, que le compró tres predios que pertenecieron a la empresa Agasinú, que supuestamente sirvió para lavar dineros. (Lea: “Así cayó el fiscal Rodrigo Aldana”)

El fiscal Aldana aceptó este fin de semana los cargos por prevaricato, cohecho y concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía, que señaló que Aldana recibió un apartamento de manos de Otto Bula a cambio de ayudarlo a cerrar el proceso de extinción de dominio contra los bienes que compró en 2007 a Agasinú. Sin embargo, según Bula, ese inmueble él se lo vendió al polémico testigo Andrés Vélez por $232 millones, quien terminó escriturándolo a Margarita María Useche, la expareja sentimental de Aldana.

Otto Bula insistió que tiene cómo demostrar cómo le pagaron ese dinero y que jamás lo entregó como parte de pago de un favor judicial que le hizo el fiscal Aldana, pues dijo que el funcionario nunca adelantó un expediente en su contra. Agregó que esa finca, llamada Maragón, está embargada y en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Finalmente, dijo que quienes tienen que dar explicaciones son Vélez y Aldana.

Cabe recordar que tanto Vélez, como Aldana y Bula tenían una amistad de vieja data. Según Bula, todo se dañó cuando Aldana tuvo diferencias con Vélez, y este último denunció sus supuestas irregularidades. Bula también manifestó que Andrés Vélez se convirtió en su enemigo luego de que él se negara a secundar declaraciones que entregó ante la Corte Suprema de Justicia en las que arremetía contra el magistrado auxiliar Álvaro Pastas, Nancy Patricia Gutiérrez y Oscar Iván Zuluaga. ("No voy a mentir sobre Oscar I. Zuluaga": Otto Bula a Andrés Vélez)

En la imputación de cargos que hizo la Fiscalía contra Rodrigo Aldana jamás se mencionó a Andrés Vélez. Al contrario, siempre se dijo que el apartamento 1117 que fue escriturado a nombre de Useche fue pagado a través de una fiduciaria y con dineros que una constructora le debía a Otto Bula. Este último, por el contrario, insistió en que se lo vendió a Andrés Vélez, a quien le traspasó los derechos fiduciarios en 2014.

(*) Actualización de la noticia. El señor Andrés de Jesús Vélez Franco, mediante interpuesta persona, remitió a El Espectador copia de la providencia de fecha 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala penal, M.P. Xenia Rocío Trujillo Hernández, proferida dentro del proceso con radicación No. 11001609904620130003504, en la que consta lo siguiente: (i) que el 13 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá decretó la preclusión por prescripción de la acción penal seguida en contra de Andrés de Jesús Vélez Franco por los delitos de fraude procesal y falso testimonio; (ii) que aunque el procesado elevó solicitud de sometimiento ante la JEP en abril de 2019, las piezas procesales no se remitieron a esa autoridad, teniendo en cuenta que no se tenía claridad si debía o no realizarse ese trámite, razón por la cual la actuación prosiguió y no se suspendió en ningún momento, así como tampoco el término de prescripción; (iii) que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia, aduciendo que efectivamente había ocurrido el fenómeno de la prescripción, toda vez que a partir del 21 de septiembre de 2016, fecha en la cual se llevó a cabo la formulación de imputación en contra de Vélez Franco, el Estado contaba con seis (6) años para dar por terminado el asunto (teniendo en cuenta que la mitad de 12 es 6 años), por lo que aquel perdió la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar ambos delitos el 21 de septiembre de 2022, es decir, para esa data prescribió la acción penal frente a los delitos de fraude procesal y falso testimonio.