“Las fronteras son nuevas, la migración no”: Nancy Guerrero de Médicos Sin Fronteras

Nancy Guerrero Castillo, responsable de la oficina de Médicos Sin Fronteras en Colombia. Foto: Agencia EFE

Con Del otro lado, una exposición fotográfica en Bogotá, Médicos Sin Fronteras (MSF) busca generar puntos de conexión con la población en movimiento en América Latina y reflexiones alrededor de la migración, un proceso que ha protagonizado la humanidad desde siempre. A propósito de este evento, que estará abierto al público hasta el 16 de julio en el Espacio El Dorado, El Espectador habló con Nancy Guerrero, responsable de la oficina institucional de esta organización independiente en Colombia. Ella trabajó por cerca de catorce años coordinando misiones Médicos Sin Fronteras en diferentes contextos como Nepal, Sri Lanka, la región de Somalia de Etiopía, Sudán del Sur, México y Colombia. En los últimos años, contribuyó en temáticas de implementación del Acuerdo de Paz en el país.

¿Cómo ha sido para usted el trabajo humanitario de Médicos Sin Fronteras?

Somos una organización médico-humanitaria internacional que se dedica a la atención en salud, tanto física como mental, de las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces, para mí, ha sido un trabajo muy enriquecedor. Las experiencias a las que he estado expuestas han sido muy valiosas, porque es el haber estado en contextos muy vulnerables. Por ejemplo, cuando fui Nepal, que es uno de los países más pobres del mundo; también en Sri Lanka, cuando estuve en un contexto de postguerra, allí se veía mucho sufrimiento humano. De estas experiencias, surge la necesidad de mirar cómo podemos contribuir con todo el sentido humano. Más que una gama de profesionales, tenemos la misión social de sensibilización humana, porque es más hacerlo desde el punto de vista médico, lo hacemos desde el punto de vista humanitario.

Le puede interesar: El mecanismo migratorio con enfoque de género que Colombia le debe a las mujeres

¿Cuál es el panorama respecto a la migración en Latinoamérica?

Más de 108 millones de personas en todo el mundo han dejado sus hogares, en muchas ocasiones, huyendo de la violencia, el abuso y la pobreza; pero también huyen con muchos anhelos, buscando nuevas oportunidades, en donde asentarse, y con miedos. Colombia acogió, por ejemplo, según las cifras del Alto Comisionado para los Refugiados para las Naciones Unidas a 2.5 millones de personas en el último año. Significa que de esos más de 108 millones de migrantes en todo el mundo, alrededor de 6 millones están en este lado del mundo, en las Américas.

¿Y la mayor preocupación?

La mayor preocupación que además es el llamado que siempre hacemos a los estados, es que se garanticen rutas seguras para las personas migrantes y que les brinden una atención digna y de calidad, incluyendo la salud. Pues, hemos sido testigos de cómo todo esto ha afectado y sigue afectando a las personas que están en las diferentes rutas migratorias de la región.

Lea también: Así funciona el tráfico de migrantes en San Andrés, ruta “VIP” del sueño americano

¿Cómo actúa MSF en Colombia?

Actualmente, desde Colombia, tenemos un proyecto en la selva del Darién en el lado panameño. Hay un equipo de emergencias, un equipo multidisciplinario de medicinas, tales como psicología y enfermería, que va a diferentes puntos de población, principalmente cuando son confinadas y desplazadas, aquellas que están teniendo restricciones en el acceso a la salud. Lo que hacemos es llegar a estas comunidades y apoyar las necesidades en salud médico-humanitarias, y también tratamos de incidir en que haya cambios a nivel global, sobre todo, en temas de migración, respecto de las políticas que se tienen para que los estados garanticen rutas seguras para los migrantes y que se brinde una atención digna y de calidad, incluyendo la salud.

#Imperdible:



📸 Si estás en #Bogotá, te invitamos a ver del otro lado en @EspacioElDorado ⬇️ pic.twitter.com/hkEm4O4E6q — Médicos Sin Fronteras (@MSF_Colombia) July 3, 2023

Hablemos un poco de la exposición Del otro lado.

La migración ha estado en la humanidad desde siempre, quizás lo que sí es nuevo son esas fronteras que hemos puesto desde el punto de vista humano. Aquí estuvimos hablando de las poblaciones más vulnerables con relación a las afectaciones que tienen las personas en las rutas migratorias, como es el caso de América Latina. Entonces surgió esta idea de cómo una organización humanitaria puede sensibilizar a la sociedad en general desde un punto de vista humano y una de esas opciones es el arte. Por ello, en esta muestra fotográfica, vamos a compartirles un documental con los testimonios de personas a las que Médicos Sin Fronteras ha atendido en estas rutas migratorias y un mural, que surge de una convocatoria abierta al público que hicimos para recibir fotografías en relación con lo que hay del otro lado que hay, para definir y entender las fronteras.

¿Cuál es el impacto de las misiones en relación con la migración?

En las rutas de migración hay un sufrimiento humano superalto, entonces llegamos allí desde la humanidad. Siempre, al final, cuando veo a las personas que son pacientes de Médicos Sin Fronteras, uno se mira uno mismo, viendo que hay identidad humana. Es decir, uno también siente tristeza, tiene dificultades, todos los seres humanos tenemos muchas dificultades, hay mucho sufrimiento. Aunque, obviamente, hay personas que les toca más duro que a otras. Entonces es muy bello el poder contribuir a aliviar el sufrimiento de otras personas, cuando eso sucede también hay algo dentro de ti que se alivia, porque somos una humanidad. Para mí implica esa conexión de saber que estamos todos unidos a través de esta humanidad que somos.

¿A qué se refiere con esa humanidad común que mencionaba?

Es el hecho de vernos como humanos más allá de las diferencias, porque creo que a veces nos encasillamos. Es decir, encasillamos a una persona en una sola categoría, mientras que las personas son múltiples cosas. Yo puedo ser colombiana y puedo seguir una religión, pero al mismo tiempo soy hermana, soy amiga, soy vecina, soy supervisora. Hay un montón de roles que me componen a mí como ser humano, por eso pienso que encasillarnos en uno solo es limitante, porque somos un abanico enriquecedor como seres humanos. Por ejemplo, ha habido allí muchos desafíos a lo largo de mi carrera, en algunos contextos, quizás, por ser mujer, me he sentido un poquito más vulnerable que mis colegas hombres. Entonces, en medio de esa vulnerabilidad, lo importante es reconocer nuestras particularidades, ponerlas sobre la mesa, y no tanto pelearlas o lucharlas, sino incorporarlas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.