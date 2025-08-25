No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Las implicaciones de la última movida de Uribe en su caso por manipulación de testigos

En diálogo con El Espectador, la defensa del Álvaro Uribe Vélez y su contraparte, el senador Iván Cepeda, sentaron postura sobre la decisión de renunciar a que el proceso se venza. Mientras que los abogados de Uribe dicen que es un acto de buena fe, Cepeda insiste en que es una movida política del líder del Centro Democrático.

Gustavo Montes Arias
26 de agosto de 2025 - 02:13 a. m.
El expresidente fue hallado responsable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia solo lo absolvió por duda razonable del delito de soborno.
El expresidente fue hallado responsable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia solo lo absolvió por duda razonable del delito de soborno.
Foto: Jose Vargas Esguerra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio una nueva movida en el ajedrez judicial de su expediente, que ahora está en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Un caso en el que es investigado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple.

El líder natural del Centro Democrático radicó la renuncia a la prescripción del caso, ante el despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien estudia en segunda instancia la decisión tomada el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Heredia. Una...

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

myriam santamaria moncada(73179)Hace 6 minutos
Buena fe? Un ser tan perverso y maquiavelico que va a tener algo de ética y mansedumbre. Este demonio no descansará hasta convertir en sangre y dolor a COLOMBIA
Lalo Parrarro(70277)Hace 29 minutos
Qué líder natural ni qué...
