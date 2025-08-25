Las implicaciones de la última movida de Uribe en su caso por manipulación de testigos

El expresidente fue hallado responsable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia solo lo absolvió por duda razonable del delito de soborno. Foto: Jose Vargas Esguerra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez dio una nueva movida en el ajedrez judicial de su expediente, que ahora está en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Un caso en el que es investigado por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple.

El líder natural del Centro Democrático radicó la renuncia a la prescripción del caso, ante el despacho del magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, quien estudia en segunda instancia la decisión tomada el pasado 28 de julio por la jueza Sandra Heredia. Una...