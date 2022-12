Las interceptaciones al “Gurre”, padre de un político del Centro Democrático

Óscar Chaparro, alcalde de Lejanías, Meta (izq.), y Reinel Gaitán Tangarife (der.). / Alcaldía de Lejanías

La Fiscalía está a punto de llamar a juicio a un conocido ganadero del Meta que fue mencionado por su supuesta cercanía con peligrosos capos del narcotráfico. Se trata de Reinel Gaitán Tangarife, alias el Gurre, quien es procesado desde febrero de 2022 por graves delitos ambientales y soborno a miembros de la Policía. Aunque su captura fue mediática, poco se conoce sobre los hechos en los que habría estado envuelto el cuestionado empresario, quien tiene poderosas conexiones políticas en el departamento. Por ejemplo, su hijo Humberto fue cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes en marzo de 2022, pero no le alcanzaron los votos para llegar al Congreso.

Lea: Coletazo de un allanamiento

Las audiencias del caso contra Gaitán Tangarife se adelantan de manera reservada y poco se sabe de cómo avanza el proceso; incluso a los familiares de alias el Gurre les restringieron el acceso. En febrero pasado, durante más de una hora, Madeleyne Pérez, fiscal especializada en delitos ambientales, dio detalles de la investigación contra el polémico empresario, quien durante varios meses tuvo interceptado legalmente su celular por las autoridades, ya que había serios indicios de que podría estar cometiendo graves delitos ambientales. El expediente contra el también palmero y terrateniente llanero se centra en una fecha: el 2 de junio de 2021.

Le podría interesar: Argentina retiene en Ezeiza al narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff

Ese día, en horas de la mañana y hasta las tres de la tarde, la Fiscalía determinó que Gaitán Tangarife ordenó y coordinó 120 viajes de volquetas llenas de material de arrastre del río Urichare, en el municipio de Lejanías, Meta. Se trata de piedras y arena que solo pueden ser extraídas con permiso de las autoridades ambientales y mineras, pues la remoción de estos elementos genera delicadas afectaciones al ambiente. Con el permiso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), lo que se busca es que este tipo de extracciones sean lo menos invasivas en los ecosistemas. Y según la Fiscalía, Gaitán Tangarife no tenía permiso.

“Los días anteriores a la extracción de los 120 viajes de material de arrastre se hicieron otros 240 viajes, los cuales fueron trasladados a una finca (que sería de Gaitán Tangarife) para la construcción de una carretera privada. Esta actividad, ejecutada sin permisos, causó graves daños al afluente, el cual hace parte de un complejo de humedales y lagunas que abastece de agua a los acueductos de la región. Adicionalmente, ocasionó desplazamiento de la fauna y una acelerada reducción del bosque nativo”, señaló la fiscal Madeleyne Pérez, quien durante esas audiencias no entregó detalles de la magnitud de la afectación ambiental generada presuntamente por el Gurre.

Otro de los hechos que la Fiscalía le atribuye a Gaitán es que sobornó a siete miembros de la Policía, con el fin de evitar que la maquinaria amarilla, con la que estaban extrayendo el material, fuera decomisada y destruida. Lo que terminaron reportando los uniformados fue solo el decomiso de las tres volquetas y la captura de sus respectivos conductores, quienes terminaron en libertad por orden de un juez luego de no encontrar méritos para procesarlos penalmente. “Indujeron en error a la fiscal de ese caso y la Policía presentó un falso positivo judicial”, señaló la Fiscalía durante la audiencia en la que un juez terminó enviando a prisión preventiva durante algunos meses a Gaitán junto a su mano derecha: José Arbey García.

Según la Fiscalía, García recibió la orden de Gaitán Tangarife de entregar el soborno a los policías y de contratar a las personas que realizaron la extracción de la piedra y la arena del cauce del Urichare, afluente de los ríos Ariari y Guape. Sin embargo, la Fiscalía General encontró que de los siete policías capturados solo algunos recibieron, aparentemente, el dinero del Gurre y no seguirán vinculados al caso. “Era un soborno de $3 millones. Claramente, por esta cifra el dinero solo terminó en los bolsillos de los uniformados que encabezaron el operativo”, señaló una fuente del caso.

Las interceptaciones

Para afirmar que Gaitán Tangarife fue la cabeza de esta maquinaria extractiva en el occidente del Meta, la Fiscalía tiene varias horas de interceptaciones a su celular. El ente investigador escuchaba sus conversaciones porque tenía serios indicios de su supuesta participación en la masiva deforestación del Parque Nacional Natural Nukak, un proceso que aún no ha llegado a su fase pública y formal. “En medio de las interceptaciones queda en evidencia que García fue designado para pagar el soborno y el número de viajes con material de arrastre que habían hecho las volquetas. Ese número interceptado es el mismo que reportó Gaitán al momento de su captura (febrero de 2022)”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía mostró durante la audiencia cerca de 30 minutos de interceptaciones del celular del Gurre de ese mismo 2 de junio de 2021, entre las ocho y nueve de la noche. En los audios se escucha al propio Gaitán Tangarife, su mano derecha José Arbey García y un operario de la maquinaria amarilla (Jesús), comentando la entrega de tres “rayas” (millones) a la Policía para que no fueran decomisadas las retroexcavadoras y que la comunidad de Lejanías “ayudó” en ese propósito. También Gaitán señala en las llamadas que otra de sus retroexcavadoras aún permanece a la orilla del río y que alguien tiene que ir a recogerla y esconderla lo más pronto posible.

Además, la Fiscalía aún no tiene claro cómo Gaitán Tangarife se enteró de que estaba siendo interceptado, pues meses antes de su captura envió derechos de petición al ente investigador para que le informaran si estaba siendo investigado. “En esas conversaciones Gaitán Tangarife habla de la investigación e incluso menciona mi nombre (...) También recibió por esta línea el parte de tranquilidad de su mano derecha de que los conductores capturados fueron liberados (...) incluso hablaron de ofrecer $2 millones a otros funcionarios públicos, que no hemos podido identificar, para que esas liberaciones se hicieran lo más pronto posible”, manifestó la fiscal Pérez.

La funcionaria del ente investigador fue más allá con sus acusaciones e indicó que a través de las interceptaciones se puede constatar que Gaitán habría propuesto sobornar a funcionarios locales de Lejanías con el fin de que no se decomisara la maquinaria amarilla. “El mismo Gaitán lo dice en las interceptaciones: ‘Esa maquinaria sí vale plata, no se la pueden dejar quitar y si hay que llamar al alcalde y si hay que ofrecerle plata a un mayor de la Policía, pues se hace para que los dejen trabajar’ (...) los policías llegaron a la estación de Policía de Lejanías y se concertaron con otros funcionarios públicos que, al parecer, fueron enviados por el tráfico de influencias de Gaitán en la Alcaldía”, puntualizó la Fiscalía.

El alcalde Óscar Chaparro se refirió a su supuesto nexo con Gaitán en los micrófonos de W Radio. La cadena radial lo entrevistó luego de conocerse que el mandatario local condecoró al Gurre en noviembre de 2022 por su contribución al municipio con la generación de empleo. Chaparro señaló que “no tiene la capacidad de investigar a una persona. La persona es inocente hasta que sea juzgada. No puedo juzgar a las personas que generan empleo”. También aseguró que se tramitó un permiso para que Gaitán fuera a recibir la distinción, pues desde abril tiene detención domiciliaria. “La Fiscalía no me ha citado ni me ha investigado por este hecho”, señaló Chaparro.

Durante las audiencias del caso, su abogado señaló que Gaitán era un conocido empresario del departamento, “altruista”, que es cercano a la comandancia de la Fuerza Pública en la región y también se mueve en el mundo de la política. Cuando fue capturado, a comienzos de 2022, la revista Cambio contó que tras el fracaso de Humberto Gaitán en las pasadas elecciones ahora buscan consolidarse como una casa política importante en el departamento. “Su poder económico se ha convertido en poder político y judicial. De ahí que el Centro Democrático lo buscara para que ayudara a impulsar la campaña con los votos de la región y la plata de su patrimonio. Humberto, su hijo, no tiene mayor experiencia política y es muy difícil que logre una curul”, señaló la revista.

La defensa del “Gurre”

Así como durante años ha dicho que no tiene nada que ver con narcotraficantes como alias el Loco Barrera y los hermanos Álvarez Meyendorff, Reinel Tangarife también negó ante la justicia haber cometido delito alguno. Incluso, su abogado señaló durante la audiencia que dos patrulleros de la Policía, que supuestamente trabajaban bajo órdenes de la fiscal del caso, lo abordaron en San José del Guaviare y le pidieron $300 millones, de los cuales $200 eran de la funcionaria del ente investigador. Sin embargo, dice el abogado del Gurre que este logró confirmar que fueron integrantes de la Policía y que denunció en abril de 2021 estos hechos extorsivos.

Sin embargo, tanto los patrulleros Wílmer Moreno Quintana y Efrén Yesid Muñoz Morales como la fiscal Pérez denunciaron al Gurre por los delitos de injuria, calumnia y tráfico de influencias y negaron ante la Fiscalía cualquier tipo de acción ilegal en su investigación. “El señor Reinel Gaitán es un empresario, altruista, desinteresado, y en ese sentido, por esta labor es conocido por la comunidad, y por supuesto, por la comandancia de la Policía (...) La Fiscalía mostró peritajes elaborados ocho meses después de ocurridos los hechos investigados. Acá hubo un montaje judicial y todo se trata de una retaliación en contra de mi cliente”, reiteró el abogado del Gurre.