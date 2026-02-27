Publicidad

Las “memorias” que destaparon al francés que abusó a 89 menores en Colombia y nueve países

Jacques Levugle, de 79 años, es acusado de abusar de 89 menores de edad en una ruta por nueve países. Su paso por el territorio nacional se habría dado en la década de los 90, cuando trabajó en un hogar infantil en Bogotá. Las autoridades revisan 15 tomos de “memorias” en las que Levugle confiesa sus crímenes. La Fiscalía en Francia extendió un llamado internacional para ubicar a las víctimas que quieran declarar en su contra.

Paulina Mesa Loaiza
27 de febrero de 2026 - 12:01 p. m.
Foto: Archivo Particular

La curiosidad de un adolescente destapó a un depredador sexual internacional. Jacques Levugle, un hombre de 79 años, fue acusado por la justicia francesa de abusar de 89 menores de edad en un recorrido de cinco décadas por nueve países, incluyendo Colombia. Fue su sobrino quien encontró todas las pruebas luego de cuestionar la vida amorosa de su tío y sospechar de una atracción por los niños y jóvenes. El adolescente aprovechó que su tío Jacques, junto a su padre, salieron de excursión e inspeccionó la habitación del hombre. En esa revisión...

