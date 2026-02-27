Las “memorias” que destaparon al francés que abusó a 89 menores en Colombia y nueve países Foto: Archivo Particular

La curiosidad de un adolescente destapó a un depredador sexual internacional. Jacques Levugle, un hombre de 79 años, fue acusado por la justicia francesa de abusar de 89 menores de edad en un recorrido de cinco décadas por nueve países, incluyendo Colombia. Fue su sobrino quien encontró todas las pruebas luego de cuestionar la vida amorosa de su tío y sospechar de una atracción por los niños y jóvenes. El adolescente aprovechó que su tío Jacques, junto a su padre, salieron de excursión e inspeccionó la habitación del hombre. En esa revisión...