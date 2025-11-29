Logo El Espectador
Judicial
29 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.

“Las mesas de negociación no están generando confianza ni credibilidad”: Gerson Arias

En entrevista con El Espectador, Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que el escándalo por los vínculos entre jefes de las disidencias de las Farc con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), golpea a las comunidades que siguen esperando que la paz sea posible.

Paulina Mesa Loaiza

Paulina Mesa Loaiza

Unidad de Video

Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 15 minutos
Recomiênde a sus periodistas;de lo importante que es usar correctamente el idioma,pues el medio que usan,para comunicarse. Un ejemplo,jamâs se usa el verbo haber(existencia de algo)en plural.Este verbo sôlo va en singular,tercera persona:habîa,no habîan hubo y no hubieron,quê horror!! hay_hubo_habrâ_habrîa_que haya TODO sôlo en SINGULAR,TERCERA PERSONA. Supone uno,que saben qu$e es conjugaciôn!!
