“Las mesas de negociación no están generando confianza ni credibilidad”: Gerson Arias

En entrevista con El Espectador, Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que el escándalo por los vínculos entre jefes de las disidencias de las Farc con un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), golpea a las comunidades que siguen esperando que la paz sea posible.