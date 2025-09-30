Logo El Espectador
Judicial
Las movidas de Diego Cadena que lo tendrán siete años en prisión domiciliaria

En primera instancia, el juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá fijó el monto de la sentencia en contra del exabogado de Álvaro Uribe Vélez, quien estará en prisión domiciliaria mientras se resuelven en segunda instancia las apelaciones al fallo. Un documento de 170 páginas argumenta cuál fue su rol dentro del entramado de sobornos a testigos para limpiar la imagen del líder natural del Centro Democrático.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
01 de octubre de 2025 - 12:59 a. m.
Los jueces Heredia y Moreno, en los procesos en contra de Álvaro Uribe y Diego Cadena, coincidieron en que ambos hicieron parte de un entramado criminal para torcer testigos.
Los jueces Heredia y Moreno, en los procesos en contra de Álvaro Uribe y Diego Cadena, coincidieron en que ambos hicieron parte de un entramado criminal para torcer testigos.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Siete años de prisión domiciliaria y una multa de más de COP 500 millones es lo que tendrá que pagar Diego Javier Cadena Ramírez, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, por hacer parte del entramado criminal que tenía por objetivo manipular testigos a favor del expresidente. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno —el mismo que el pasado 15 de agosto declaró en primera instancia la culpabilidad del llamado “abogánster” por el delito de soborno en actuación penal— fijó el monto de la condena en contra de quien fue...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Hans Peter Hinder(06202)Hace 34 minutos
Increíble que le dan casta por cárcel! A estas hampones no les importan mientras Uribe Vélez le sigue pagando su mensualidad
Ptolomeo(73769)Hace 39 minutos
Antes que sentir vergüenza estos delincuentes se comportan como estrellas del rock e igual tratamiento les da la prensa tradicional como si los delitos cometidos no fueran graves.
