Las movidas de Diego Cadena que lo tendrán siete años en prisión domiciliaria

Los jueces Heredia y Moreno, en los procesos en contra de Álvaro Uribe y Diego Cadena, coincidieron en que ambos hicieron parte de un entramado criminal para torcer testigos.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Siete años de prisión domiciliaria y una multa de más de COP 500 millones es lo que tendrá que pagar Diego Javier Cadena Ramírez, exabogado de Álvaro Uribe Vélez, por hacer parte del entramado criminal que tenía por objetivo manipular testigos a favor del expresidente. El juez tercero penal con función de conocimiento de Bogotá, Fabián Moreno —el mismo que el pasado 15 de agosto declaró en primera instancia la culpabilidad del llamado “abogánster” por el delito de soborno en actuación penal— fijó el monto de la condena en contra de quien fue...
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
