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Las movidas de la justicia que ganan protagonismo en la recta final de las presidenciales

La propuesta de suspender a Petro y las restricciones judiciales a la campaña de De la Espriella muestran cómo los tribunales se han convertido en protagonistas de la segunda vuelta. El fenómeno reabre el debate sobre el alcance de la justicia en tiempos electorales y sobre las prioridades de un sistema que suele avanzar con mayor lentitud en otros procesos.

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Redacción Judicial
11 de junio de 2026 - 12:03 a. m.
Las principales movidas de la justicia han sido en casos relacionados con el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella.
Las principales movidas de la justicia han sido en casos relacionados con el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular

A menos de diez días de la segunda vuelta presidencial, la campaña política volvió a encontrar en los estrados judiciales uno de sus principales escenarios de confrontación. En cuestión de tres días, dos decisiones provenientes de dos instancias distintas alteraron el debate político. De un lado, una representante de la Comisión de Acusaciones propuso suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por una investigación relacionada con presunta participación en política. Del otro, dos jueces limitaron elementos centrales de la...

Por Redacción Judicial

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cesarc655(66636)Hace 39 minutos
Opino que los jueces han sentenciado en ley y cuidando la integridad de la nación representados en los símbolos patrios y lema militar que no puede ser manoseado por un grupo político para desnacionalizar a un grupo de ciudadanos que no concordamos con sus ideas violentas.
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