Las movidas de la justicia que ganan protagonismo en la recta final de las presidenciales

Las principales movidas de la justicia han sido en casos relacionados con el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo de la Espriella.
Foto: Archivo Particular
A menos de diez días de la segunda vuelta presidencial, la campaña política volvió a encontrar en los estrados judiciales uno de sus principales escenarios de confrontación. En cuestión de tres días, dos decisiones provenientes de dos instancias distintas alteraron el debate político. De un lado, una representante de la Comisión de Acusaciones propuso suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro por una investigación relacionada con presunta participación en política. Del otro, dos jueces limitaron elementos centrales de la...
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