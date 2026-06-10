Las movidas de la justicia que ganan protagonismo en la recta final de las presidenciales

La propuesta de suspender a Petro y las restricciones judiciales a la campaña de De la Espriella muestran cómo los tribunales se han convertido en protagonistas de la segunda vuelta. El fenómeno reabre el debate sobre el alcance de la justicia en tiempos electorales y sobre las prioridades de un sistema que suele avanzar con mayor lentitud en otros procesos.