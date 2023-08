Las movidas que han retrasado el juicio del presunto asesino de María M. Gnecco

José Manuel Gnecco fue capturado en 2021 como sospechoso del homicidio de su esposa, María Mercedes. Foto: @cepizarro777 - Sacado de Twitter

El presunto asesino de María Mercedes Gnecco, el abogado José Manuel Gnecco, podría quedar en libertad este 11 de agosto. La decisión está en manos de un juez penal de Bogotá, que deberá definir si se venció el tiempo previsto en la ley para que inicie formalmente el juicio penal en su contra. Documentos del proceso, conocidos por El Espectador, dan cuenta de que el comienzo del juicio se ha aplazado en los últimos cuatro meses por tutelas, apelaciones y otros recursos de la defensa del señalado homicida. Al punto que hasta la Corte Suprema llamó una de sus solicitudes “contradictoria”. Esta es la cronología del caso.

El homicidio de María Mercedes Gnecco ocurrió hace casi dos años, el 5 de octubre de 2021. José Manuel Gnecco inicialmente les manifestó a las autoridades que dos hombres la habían baleado intentando entrar a su casa en San Andrés para robarlos, pero con el tiempo la Fiscalía encontró evidencia de que realmente los disparos se ocasionaron al interior de la vivienda y que la pareja se encontraba sola. Lo capturaron en noviembre de 2021, un año más tarde lo acusaron y, las audiencias preparatorias terminaron en abril de 2023. Cuando la familia de la víctima y el fiscal Mario Burgos pensaron que el juicio comenzaría, se encontraron con una sorpresa.

La jueza que lleva el proceso en San Andrés les había negado la práctica de algunas pruebas a los abogados de José Manuel Gnecco. Los defensores, entonces, apelaron y eso tuvo frenado el inicio del juicio al menos dos meses hasta que el Tribunal de San Andrés emitió una decisión, el 6 de junio de 2023. En el fallo les dieron la razón a los abogados del supuesto asesino en algunas cosas. En concreto, permitieron que ocho testigos que habían quedado por fuera sí participaran del proceso. Con esa discusión saldada, ya todo estaba listo para que comenzara el juicio penal. Pero al día siguiente el abogado de Gnecco radicó otro recurso.

El 7 de junio de 2023, el abogado Wilson Cadena le pidió al Tribunal de San Andrés que cambiara la radicación del proceso. O sea, que lo enviara del Archipiélago a Bogotá e insistió en la teoría de que a María Mercedes Gnecco la mataron un grupo delincuencial que incluso podría poner en riesgo al acusado, que está preso en la isla. El fiscal Burgos, la procuradora del caso y el abogado de la víctima se opusieron y señalaron que no se podía “dilatar” más el inicio del juicio. Un mes más tarde, el 10 de julio, los magistrados ratificaron que el expediente debía quedarse en la región.

Como ya se habían zanjado todos los debates, el 13 de julio la jueza del caso decidió adelantar el inicio del juicio algunos días y programó la primera audiencia para el 25 de julio. Sin embargo, la defensa de José Manuel Gnecco le salió al paso con una acción de tutela que interpuso al día siguiente (el 14) ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pues supuestamente se estaban vulnerando sus derechos al juicio en un plazo razonable. El 19 del mismo mes, además, le pidió a la magistrada que, como medida provisional, le ordenara a la jueza de San Andrés “abstenerse de instalar la audiencia de juicio oral”, programada para seis días más tarde.

Tampoco tuvieron suerte con ese pedido, pues el 21 de julio la Corte Suprema de Justicia negó el pedido de suspender la audiencia. A su juicio, la solicitud de los abogados de José Manuel Gnecco era “contradictoria porque señala la importancia de garantizar que el juicio se desarrolle en un plazo razonable, pero, por otra parte, cuestiona que el inicio de la audiencia de juicio oral se haya adelantado”. Con ese pronunciamiento, todo estaba listo para que el juicio comenzara unos días después en San Andrés.

Todas las partes del proceso viajaron hasta la isla para la audiencia, que se haría de manera presencial, el 25 de julio. Desde el fiscal Burgos y su equipo, hasta la familia de María Mercedes Gnecco, con sus abogados y algunos testigos, tomaron vuelos desde Bogotá, se instalaron en hoteles y llegaron esa mañana al juzgado. Pero quien no llegó a la audiencia fue el abogado de José Manuel Gnecco, Wilson Cadena. Según el acta de la audiencia, del juzgado lo llamaron y “manifestó que se encuentra incapacitado con cefalea migrañosa”. En otras palabras, le dolía la cabeza y, por esa razón, no pudo volar a San Andrés.

La jueza no tuvo más remedio que suspender la audiencia y le exigió a Cadena que entregara una incapacidad médica o le compulsaría copias. Además, la funcionaria fijó el comienzo del juicio para una semana más tarde: el martes 1 de agosto. Pero justo un día antes de que se diera la audiencia, el 31 de julio, José Manuel Gnecco le informó al juzgado que le había quitado el poder a su abogado. La jueza aceptó la renuncia del poder, le dio tres días para nombrar a otro defensor, pero tuvo que cancelar la diligencia que había fijado.

Aunque ya ha pasado más de una semana desde esa comunicación, no se han programado más audiencias y ahora, el no haber iniciado formalmente el juicio tiene al presunto asesino de María Mercedes Gnecco al borde de recuperar la libertad. Ya ese pedido se lo habían negado, también, en julio pasado, cuando la jueza Sexta de control de garantías de Bogotá concluyó que no se había vencido el tiempo de ley. “No hay lugar a vencimiento de términos y por ende una libertad. Por lo menos en este momento no lo hay”, dijo en su momento. Un mes más tarde, luego de apelaciones, tutelas y renuncias, hay miedo entre las partes de que ese escenario haya cambiado.

