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Las mujeres de Tumaco que construyen paz desde el cacao y las escuelas

En el Pacífico nariñense, donde durante décadas los grupos al margen de la ley han librado una guerra por el control territorial, un grupo de mujeres lleva otra lucha: demostrar que la paz también se construye desde una cooperativa de cacao, un salón de clases y espacios de escucha en los que tratan de romper los ciclos de violencia.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
18 de julio de 2026 - 12:55 a. m.
Fanny Rodríguez, lideresa de Tumaco (Nariño) y representante de Corpoteva, una cooperativa que nació en 2009 y está integrada por 286 campesinos que dejaron atrás los cultivos de coca y ahora siembran cacao.
Fanny Rodríguez, lideresa de Tumaco (Nariño) y representante de Corpoteva, una cooperativa que nació en 2009 y está integrada por 286 campesinos que dejaron atrás los cultivos de coca y ahora siembran cacao.
Foto: John Vásquez

El primer paso para sacar la violencia de los territorios es erradicarla de los cuerpos de las mujeres. Esa es una de las convicciones de Fanny Rodríguez, lideresa de Tumaco (Nariño) y representante de Corpoteva, una cooperativa que nació en 2009 y está integrada por 286 campesinos que dejaron atrás los cultivos de coca y ahora siembran cacao. Sentada en una silla plástica de color blanco, resguardándose del sol húmedo de la selva, espera a los productores que trabajan en las más de 500 hectáreas de tierra en las que la organización adelanta...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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