Las nuevas pruebas que pide la Corte Constitucional sobre la pensional de Petro

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, pide nuevos documentos después de recibir el informe de la Cámara de Representantes. El presidente Petro señala que impedir el avance de la iniciativa "es un simple golpe de Estado".

La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro y que está demanda en la Corte Constitucional tiene que atravesar nuevas pruebas. Esta semana, tras revisar el informe enviado por la Cámara de Representantes al alto tribunal sobre la repetición del debate y votación de la iniciativa en la cámara baja, el presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pidió más documentos para estudiar el futuro de la reforma.

En específico, Ibáñez emitió órdenes a dos lugares. El primero, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para que en 10 días envíe a la Corte Constitucional:

a. Copia del Decreto 737 del 26 de junio de 2025, junto con sus antecedentes y anexos. Asimismo, una certificación de la fecha y hora de su publicación.

b. Los antecedentes y anexos del Decreto 747 del 27 de junio de 2025 y copia del Diario Oficial en el que se publicó.

c. Informe si el Presidente de la República salió del territorio nacional el pasado 27 de junio de 2025. De ser así, informar la hora en la que el Presidente de la RRepública salió de manera efectiva del territorio nacional.

El segundo lugar al que el presidente de la Corte Constitucional pidió pruebas fue la Cámara de Representantes. Allí, el magistrado Ibáñez solicitó que dentro de los próximos 10 días:

a. Certifique la fecha y la hora en que fue publicada la citación a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025, en la página web de esa Corporación.

b. Certifique la fecha, hora y los medios, distintos a la página web, en que fue publicada la citación a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025.

c. Remita los respectivos anexos de la convocatoria a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025, si hubo lugar a ello.

d. Certifique la fecha, hora y los medios en que fue publicado el orden del día propuesto para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025.

e. Informe si el orden del día propuesto para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025 fue aprobado.

f. Informe cuál es el fundamento legal o constitucional de la afirmación según la cual “[e]n el contexto de las sesiones extraordinarias, se ha entendido que el anuncio de proyectos de ley puede ser suplido por el decreto de convocatoria”, manifestada en el informe sobre el cumplimiento de lo ordenado en el ordinal tercero del Auto 841 de 2025.

g. Certifique la fecha, hora y los medios en que fue publicado el aplazamiento de la hora de inicio de la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 27 de junio de 2025.

h. Certificar el número de representantes exigido para constituir el quorum deliberatorio y decisorio requerido en las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025.

i. Certifique el número de Representantes a la Cámara que presentaron excusa por no poder asistir a las sesiones realizadas el 27 y 28 de junio de 2025. Indique, el nombre, la sesión excusada y el motivo de excusa expuesto por cada uno de ellos.

j. Informe a la Corte sobre el proceso de aprobación de las actas de las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025 y aporte los documentos que den cuenta del proceso de su aprobación.

k. Informe a la Corte si el Proyecto de Ley No. 433 de 2024 Cámara - 293 de 2023 Senado “Por medio de la cual se establece el sistema de protección integral para la vejez” cumplió con el requisito establecido en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003. De ser así, remitir copia del respectivo concepto de análisis de impacto fiscal o de las Gacetas del Congreso en las que consta dicho análisis, así como demás anexos o documentos relevantes del análisis efectuado, e informe los artículos frente a los cuales se efectuó el análisis y la fecha en la que se realizó.

l. Presente un informe sobre las proposiciones y constancias radicadas en la Secretaría General de la Cámara de Representantes en las sesiones del 27 y 28 de junio, indicando la fecha y hora de su presentación, la naturaleza de la respectiva proposición o constancia, los representantes que la hayan firmado y el objeto de la misma.

m. Remita copia de las proposiciones y constancias presentadas en la Secretaría General de la Cámara de Representantes en las sesiones del 27 y 28 de junio de 2025 y certifique la forma como se dio publicidad a cada una de ellas.

n. Remita una certificación de las votaciones que se efectuaron en la sesión del 28 de junio de 2025, que incluya la información sobre el registro electrónico y manual.

Petro responde:

Tras conocerse el auto con el que la Corte pide más pruebas para tomar una decisión sobre la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro se mostró inconforme y aseguró que el magistrado Ibáñez es un opositor a de a iniciativa y aseguró que se estaba haciendo un “golpe de Estado”.

Se que Ibañez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral.



La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado.



Dudar de la palabra del presidente de la cámara de Representantes y del Presidente de… https://t.co/HoX8ivDHX6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2025

A través de su cuenta de X, Petro dijo que “Ibañez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral. La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”. El primer mandatario aseguró también que “dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del Presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo”.

Dentro de la misma publicación, Petro sostuvo que “desde este año se aplica el bono pensional a todos los mayores de 75 años hombre y 70 años mujer que no tengan pensión. Hasta el momento era para mayores de 85 años. Y desde ya empieza la inscripción de todas las mujeres mayores de 62 años y de todos los hombres mayores de 65 años, que no tengan pensión y no estén registrados al DPS”.

El presidente Petro agregó que “en el presupuesto del año 2026 desde ya queda la partida para atender el bono pensional con recursos presupuestales. La reforma pensional comienza ya”.

