Así funcionará el nuevo lineamiento para buscar a personas trans desaparecidas en Colombia

El lineamiento ncluye elementos relacionados con la corporalidad, como tatuajes, cicatrices, implantes, modelantes e indumentaria; así como información sobre el nombre social, la identidad vivida y las redes afectivas. Foto: El Espectador - José Vargas

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La búsqueda de personas trans y de género diverso desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia ahora contará con el primer lineamiento biocultural orientado a la identificación de esta población.

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) propone la construcción de un perfil que no reemplaza el perfil biológico tradicional, sino que lo complementa con información que permite una identificación más amplia de las personas desaparecidas. Entre los aspectos que incorpora están las características biológicas y forenses, como la edad, la estatura, las fracturas y las intervenciones quirúrgicas.

Pero también incluye elementos relacionados con la corporalidad, como tatuajes, cicatrices, implantes, modelantes e indumentaria; así como información sobre su entorno social, el nombre con el que les gustaba ser llamadas, la identidad vivida y las redes afectivas.

También contempla el contexto histórico de la persona, incluido el territorio, su movilidad, los contextos de violencia y las condiciones de exclusión estructural que pudo haber vivido por su identidad diversa.

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El documento establece como principio central que ningún indicador aislado determina por sí solo la identidad de una persona. La identificación, señala, debe surgir de la integración entre cuerpo, biografía, relaciones y contexto.

También subraya que la familia social —pares, redes comunitarias y personas cercanas a quien se busca— tiene el mismo valor que la familia biológica como fuente de información para avanzar en los procesos de búsqueda e identificación.

Se trata de una herramienta técnica dirigida a los equipos forenses encargados de la búsqueda humanitaria y extrajudicial de personas dadas por desaparecidas en Colombia. Su propósito es ampliar las posibilidades de identificación en casos en los que la información disponible no coincide con los registros civiles o con los rasgos biológicos observables tras el fallecimiento.

Son lineamientos que “proponen que quien fue desaparecido por ser quien era pueda ser identificado, precisamente, por haber sido quien era”, explicó Paola Becerra, coordinadora del documento, elaborado por el Equipo de Búsqueda Igualitaria de la UBPD con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

La directora de la UBPD, Luz Janeth Forero Martínez, sostuvo que esta realidad exige respuestas diferenciales. “Esto nos obliga a buscar estrategias bioculturales absolutamente diferenciales, que se articulen a esas otras líneas de evidencia y esos otros perfiles que conjugamos en la investigación humanitaria para poder buscarlos, recuperarlos, identificarlos y entregarlos dignamente, ya sea a sus familias biológicas, pero en especial a sus familias sociales”, señaló.

Forero agregó que la búsqueda de personas desaparecidas va más allá del análisis de restos humanos. “Lograr que toda la comunidad forense, la comunidad investigativa e incluso la sociedad en general comprendan lo importante de esta mirada diferencial permite mostrar que la búsqueda de los desaparecidos, más allá de lo biológico o de la recuperación de los cuerpos, es la recuperación de sus historias, es la recuperación de sus contextos, es la recuperación de esas luchas que, en muchos casos, también los llevaron a ser desaparecidos”, afirmó.

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Según la UBPD, en Colombia hay 136.010 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. En el Registro de Solicitudes de Búsqueda se contabilizan 51 solicitudes de personas LGBTIQ+ desaparecidas, de las cuales 13 corresponden a personas trans. Además, 214 personas buscadoras se identifican como integrantes de la población LGBTIQ+.

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