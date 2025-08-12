Las pistas que ponen a la Segunda Marquetalia en el radar del caso de Miguel Uribe

Las disidencias al mando de alias "Iván Márquez" estarían detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Desde el 21 de julio, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre nuevos avances en la investigación sobre el atentado en contra del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático. Paralelo a la investigación penal, el Ministerio de Defensa adelanta una investigación con apoyo de inteligencia internacional, que da nuevas pistas sobre este crimen.

Entre el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y la noticia de su muerte, pasaron dos meses y cuatro días. Un período en el que se conocieron detalles a cuentagotas...