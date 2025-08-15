No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Las presiones por las que condenaron al poderoso de la Policía, Rodolfo Palomino

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema lo condenó por el delito de tráfico de influencias. El alto tribunal encontró que el general retirado Rodolfo Palomino presionó a una fiscal para evitar la captura de un empresario señalado de tener relación con paramilitares en Córdoba.

15 de agosto de 2025 - 12:58 a. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Rodolfo Bautista Palomino López fue un todopoderoso de la Policía y uno de los hombres más poderosos en la fuerza pública. El general, actualmente en retiro, dirigió la institución durante parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en el que alcanzó lo más alto, pero también en el que se vio involucrado en escándalos que lo sacaron de la dirección de la Policía y lo pusieron a responder ante la justicia. Uno de esos escándalos tuvo este jueves un primer desenlace en la Corte Suprema de Justicia que lo encontró culpable por el...

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
