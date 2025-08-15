Las presiones por las que condenaron al poderoso de la Policía, Rodolfo Palomino

Exdirector general de la Policía Nacional durante entrevista para El Espectador. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Rodolfo Bautista Palomino López fue un todopoderoso de la Policía y uno de los hombres más poderosos en la fuerza pública. El general, actualmente en retiro, dirigió la institución durante parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en el que alcanzó lo más alto, pero también en el que se vio involucrado en escándalos que lo sacaron de la dirección de la Policía y lo pusieron a responder ante la justicia. Uno de esos escándalos tuvo este jueves un primer desenlace en la Corte Suprema de Justicia que lo encontró culpable por el...