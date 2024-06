Las primeras órdenes del presidente Gustavo Petro al nuevo comandante de Ejército

Durante la ceremonia de cambio de mando, el jefe de Estado le dijo al mayor general Luis Emilio Cardozo. El presidente resaltó el tema del robo de armas y municiones. Foto: Ejército Nacional

Este viernes, el presidente Gustavo Petro lideró la ceremonia del cambio de mando del comandante del Ejército, en el que se posesionó el mayor general Luis Emilio Cardozo. En el evento, el jefe de Estado impartió la primera orden y dio recomendaciones espaciales al general para que levara las riendas de la institución castrense.

En su discurso, el presidente resaltó que el país atraviesa un momento en el que se requiere especial atención sobre las actuaciones dentro de la propia institución. Señaló que los militares no pueden actuar igual que las personas a las que combaten y que deben propender por la protección de recursos y que “la pulcritud del las fuerzas militares debe ponerse por encima de todo”.

Por esa razón, el jefe de Estado “le ordeno que no quede nadie comprometido dentro del Ejército con maniobras que terminan matando al mismo Ejército”, refiriéndose al robo de armas y municiones que se ha presentado en distintas unidades militares este año.

También el presidente Petro añadió que “no se puede destruir economías ilícitas cuando el Estado mismo, cuando el gobierno mismo las construye. Si nosotros caemos en el mismo terreno de la codicia, si nos dejamos ensuciar de los dineros ilícitos, perdemos la nación, perdemos la posibilidad de la paz, perdemos el futuro”.

El jefe de Estado expresó también que “si el ejemplo no está arriba, no hay formas de que todos los rincones del Estado se limpien. Y este gobierno, que ha prometido la transparencia, no ha podido cuidar bien los dineros públicos”.

