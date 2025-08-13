Las razones de Álvaro Uribe con las que busca tumbar condena de 12 años en su contra

La defensa del expresidente presentó una apelación de 904 páginas en las que detalló los errores que cometió la jueza Sandra Liliana Heredia en la condena a 12 años contra el líder del Centro Democrático. Entre otras cosas, insistió en la ilegalidad de las interceptaciones al teléfono de Uribe, errores en la valoración de las pruebas y, además, señaló que hubo conjeturas subjetivas.