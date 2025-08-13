No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Las razones de Álvaro Uribe con las que busca tumbar condena de 12 años en su contra

La defensa del expresidente presentó una apelación de 904 páginas en las que detalló los errores que cometió la jueza Sandra Liliana Heredia en la condena a 12 años contra el líder del Centro Democrático. Entre otras cosas, insistió en la ilegalidad de las interceptaciones al teléfono de Uribe, errores en la valoración de las pruebas y, además, señaló que hubo conjeturas subjetivas.

Redacción Judicial
14 de agosto de 2025 - 01:03 a. m.
Alberto Flórez-Granados(02787)Hace 28 minutos
Lo "ilegal" de las interceptaciones no desvirtúan los delitos cometidos. "Mató a fulano de tal, pero no lo pueden condenar porque nadie lo vio"...tal cual, bonito el bejuco...
juanmi31(37703)Hace 33 minutos
Hoy en el país de Cali el profesor Alberto Valencia le recuerda a los furibistas pura sangre que a uribe lo condenaron por unas minucias, que qué tal que le hubieran acusado de todos sus crímenes que le tienen engavetados en la fiscalía. Para que entiendan: se salvó de cadena perpetua triple. Y a pesar de eso siguen quejándose. Hipócritas.
micorriza(d243q)Hace 46 minutos
"No aprenden: otro montaje con falsos testigos"--- .elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/no-aprenden-otro-montaje-con-falsos-testigos/
