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Las razones de la Corte Suprema para negar extradición de opositor del chavismo a Venezuela

Gabriel José Carrillo Delgado es señalado por las autoridades venezolanas de asesinar a un hombre en 2016. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia detalló que existen anomalías en la documentación enviada por el país vecino y dio, por primera vez en su historia, un concepto desfavorable al país vecino.

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Redacción Judicial
03 de septiembre de 2026 - 11:28 p. m.
Según detalló la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano venezolano milita desde el 10 de junio de 2014 en el partido político Voluntad Popular, fundado por el líder opositor del chavismo Leopoldo López.
Según detalló la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano venezolano milita desde el 10 de junio de 2014 en el partido político Voluntad Popular, fundado por el líder opositor del chavismo Leopoldo López.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Por primera vez en su historia, la Corte Suprema de Justicia no dio luz verde a la extradición de una persona buscada por las autoridades venezolanas. Se trata de Gabriel José Carrillo Delgado, quien tiene una circular roja de Interpol por el presunto delito de homicidio intencional. El concepto de la Sala Penal señaló que, en realidad, el país vecino no lo estaría buscando por un delito, sino por ser opositor político del chavismo.

Carrillo Delgado, según consta en los documentos allegados a la Corte, milita desde el 10 de junio de 2014 en el...

Por Redacción Judicial

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