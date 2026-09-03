Las razones de la Corte Suprema para negar extradición de opositor del chavismo a Venezuela

Según detalló la Corte Suprema de Justicia, el ciudadano venezolano milita desde el 10 de junio de 2014 en el partido político Voluntad Popular, fundado por el líder opositor del chavismo Leopoldo López. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Por primera vez en su historia, la Corte Suprema de Justicia no dio luz verde a la extradición de una persona buscada por las autoridades venezolanas. Se trata de Gabriel José Carrillo Delgado, quien tiene una circular roja de Interpol por el presunto delito de homicidio intencional. El concepto de la Sala Penal señaló que, en realidad, el país vecino no lo estaría buscando por un delito, sino por ser opositor político del chavismo.

Carrillo Delgado, según consta en los documentos allegados a la Corte, milita desde el 10 de junio de 2014 en el...