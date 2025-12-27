Logo El Espectador
Judicial

Las razones de la Fiscalía para darle medidas de protección al denunciado Ricardo Leyva

El empresario, denunciado públicamente por maltrato por su esposa, Karen Santos, fue cobijado con una medida de protección que obliga a su pareja a mantenerse lejos de él. Así como Santos lo denunció, el empresario hizo lo mismo por supuesta extorsión.

Redacción Judicial
27 de diciembre de 2025 - 07:25 p. m.
Karen Santos denunció años de violencia física, psicológica y económica por parte de su expareja, Ricardo Leyva.
Foto: Ricardo Leyva
El empresario Ricardo Leyva está en el foco de la opinión pública por las denuncias de maltrato hechas por su esposa, Karen Santos. En videos quedó registrado cómo Leyva la perseguía con un cuchillo amenazando con matarla. Además, la mujer denunció públicamente hechos de violencia que habría sufrido por años por parte de su pareja. Sin embargo, ese caso no ha tenido un avance significativo por parte de la Fiscalía. El que sí se movió, fue el de la denuncia de Leyva en contra de Santos por supuesta extorsión contra él.

El ente investigador ordenó medidas de protección para el empresario Leyva en el caso de supuesta extorsión en contra de Karen Santos. Según le dijo él al ente investigador, su pareja estaba amenazándolo con divulgar un video íntimo que podría destruir su reputación e imagen.

El caso cayó en manos del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, quien el pasado 5 de diciembre, en un oficio de tres páginas dirigido a la Policía, pidió medidas de protección a favor de Leyva. Según se lee en el documento, inicialmente publicado por la revista CAMBIO, las medidas se piden “para el cese del riesgo, evitar afectaciones futuras en la vida, integridad y el derecho al trabajo de la mencionada víctima”.

El documento también resalta que Santos tiene una “prohibición absoluta” de contactar a Leyva o a su familia, a menos que exista orden judicial. “En caso de existir dicha excepción, el contacto debe ser estrictamente el necesario para cumplir el mandato legal/judicial, debiendo canalizarse preferentemente por terceras personas neutrales”, señala el oficio de la Fiscalía.

Dicho documento también señala que Leyva podrá recibir atención prioritaria en cualquier CAI del país si considera necesario acudir a uno por temas relacionados con la denuncia en contra de su esposa. Asimismo, a Leyva, como víctima en el caso que presentó contra su esposa, la Policía debe informarle “sobre los protocolos de protección y las rutas de atención especializadas (incluyendo Violencia Basada en Género (VBG) o violencia intrafamiliar), dejando la debida constancia de su socialización y cumplimiento”.

Por Redacción Judicial

