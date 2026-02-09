Logo El Espectador
Judicial
Las razones de la JEP para imputar a 22 exfarc por crímenes de guerra y de lesa humanidad

La Jurisdicción Especial para la Paz hizo la última imputación relacionada con el caso 01 en el sur y oriente del país. La diligencia concluye oficial y definitivamente la etapa de investigación que adelantó el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre. El alto tribunal entregó también una radiografía judicial completa sobre secuestros de las antiguas Farc.

Redacción Judicial
10 de febrero de 2026 - 01:32 a. m.
El cierre de un capítulo en la JEP con la imputación a 22 exfarc por secuestro.
Foto: JEP

La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) le dio un cierre oficial y definitivo a la etapa de investigación del caso 01 que aborda una de las prácticas más dolorosas del conflicto armado colombiano: el secuestro. Para concluir con esa etapa, el tribunal especial anunció la imputación de 22 antiguos miembros de esa guerrilla en el sur y el oriente del país. Además, logró construir una radiografía judicial con los detalles de este flagelo con información sobre quiénes fueron los responsables a nivel nacional y regional de estos crímenes...

Por Redacción Judicial

