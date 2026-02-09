Las razones de la JEP para imputar a 22 exfarc por crímenes de guerra y de lesa humanidad

El cierre de un capítulo en la JEP con la imputación a 22 exfarc por secuestro. Foto: JEP

La Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) le dio un cierre oficial y definitivo a la etapa de investigación del caso 01 que aborda una de las prácticas más dolorosas del conflicto armado colombiano: el secuestro. Para concluir con esa etapa, el tribunal especial anunció la imputación de 22 antiguos miembros de esa guerrilla en el sur y el oriente del país. Además, logró construir una radiografía judicial con los detalles de este flagelo con información sobre quiénes fueron los responsables a nivel nacional y regional de estos crímenes...