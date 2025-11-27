Las razones de la Procuraduría para suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía del DNI

El funcionario del Ejército y el de la DNI son investigados por presuntas filtraciones a las disidencias de alias "Calarcá". Foto: Arc

La Procuraduría suspendió temporalmente al comandante de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

La decisión del 27 de noviembre se basó en el reportaje de Noticias Caracol, que expuso documentos en los que, supuestamente, Huertas y Mejía proponían a esa estructura armada la creación de una empresa de...