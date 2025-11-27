Logo El Espectador


Judicial
Las razones de la Procuraduría para suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía del DNI

El escándalo por presuntas filtraciones de inteligencia a las disidencias de alias “Calarcá” llevó a que los dos altos mandos del Estado implicados fueran apartados de sus cargos, mientras se indaga si facilitaron al grupo armado información estratégica y permisos para moverse en carros blindados y portar armas legales.

Valentina Gutiérrez Restrepo
27 de noviembre de 2025 - 10:40 p. m.
El funcionario del Ejército y el de la DNI son investigados por presuntas filtraciones a las disidencias de alias "Calarcá".
Foto: Arc

La Procuraduría suspendió temporalmente al comandante de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

La decisión del 27 de noviembre se basó en el reportaje de Noticias Caracol, que expuso documentos en los que, supuestamente, Huertas y Mejía proponían a esa estructura armada la creación de una empresa de...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

