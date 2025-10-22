Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Las razones del Tribunal Superior de Bogotá para desacreditar a Juan Guillermo Monsalve

El testigo, que se perfiló como uno de los más importantes en contra del expresidente, terminó perdiendo credibilidad ante la justicia. El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que las versiones de Juan Guillermo Monsalve Pineda no se mantuvieron firmes en el tiempo y que, al final, las pruebas no respaldaron sus afirmaciones.

Redacción Judicial
22 de octubre de 2025 - 09:06 p. m.
Juan Guillermo Monsalve está condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
Foto: Captura de Pantalla Audiencia Juan Guillermo Monsalve - Blu R

Durante los siete años que lleva activo el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, el nombre de Juan Guillermo Monsalve Pineda ha sido clave. Según la Fiscalía, él fue uno de los testigos a quien Uribe, supuestamente, habría ofrecido sobornos a través de su abogado, Diego Cadena, para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario y su hermano, Santiago, por una razón: él es uno de los testigos que ha dicho que, detrás de la creación del bloque Metro de los paramilitares, estuvieron supuestamente los hermanos Uribe. La versión de...

Por Redacción Judicial

myriam santamaria moncada(73179)Hace 55 minutos
Perdió credibilidad ante la Justicia? La perdió ante el marrullero de Merchan. Periodista informe sin parcialidad si quiere tener credibilidad. Haga cuentas cuantos jueces magistrados le dieron credibilidad? Por periodistas como usted no va más mi suscripcion
Alan Botero(5584)Hace 56 minutos
Es igual de mitomano al electo, al que hoy mal gobierna,
