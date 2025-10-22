Las razones del Tribunal Superior de Bogotá para desacreditar a Juan Guillermo Monsalve

Juan Guillermo Monsalve está condenado a 40 años de prisión por delitos como secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Foto: Captura de Pantalla Audiencia Juan Guillermo Monsalve - Blu R

Durante los siete años que lleva activo el proceso contra Álvaro Uribe Vélez, el nombre de Juan Guillermo Monsalve Pineda ha sido clave. Según la Fiscalía, él fue uno de los testigos a quien Uribe, supuestamente, habría ofrecido sobornos a través de su abogado, Diego Cadena, para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario y su hermano, Santiago, por una razón: él es uno de los testigos que ha dicho que, detrás de la creación del bloque Metro de los paramilitares, estuvieron supuestamente los hermanos Uribe. La versión de...