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Las razones para que el Estado esclarezca sin límite de tiempo caso de Nydia Erika Bautista

La Fiscalía declaró que la desaparición, tortura y homicidio de Bautista son crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, ahora son imprescriptibles. Después de 39 años de los hechos, su familia destaca la reivindicación de la verdad y la justicia, y sostiene que se trata un precedente en los casos de desaparición forzada de mujeres, también víctimas de violencias basadas en género.

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Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
16 de marzo de 2026 - 01:01 a. m.
Doria Yanette Bautista Montañez, abogada y directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio 10 años después de la desaparición de su hermana mayor y en honor a ella.
Doria Yanette Bautista Montañez, abogada y directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio 10 años después de la desaparición de su hermana mayor y en honor a ella.
Foto: Óscar Pérez

A Nydia Erika Bautista la encontraron en una calle de Guayabetal (Cundinamarca) el 12 de septiembre de 1987 con un vestido blanco, un saco de lana con flores bordadas, los ojos vendados, sin ropa interior y un disparo en la cabeza. Nadie la reconoció, aunque su hermana Yanette Bautista la empezó a buscar desde el mismo momento en que no regresó a casa, el 30 de agosto de 1987.

Su lucha por la justicia dio frutos más de tres décadas después, y aunque Yanette murió sin verlo realidad, la Fiscalía declaró que la tortura, el homicidio y la...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
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