Las razones para que el Estado esclarezca sin límite de tiempo caso de Nydia Erika Bautista

Doria Yanette Bautista Montañez, abogada y directora de la Fundación Nydia Érika Bautista, organización que creó en el exilio 10 años después de la desaparición de su hermana mayor y en honor a ella. Foto: Óscar Pérez

A Nydia Erika Bautista la encontraron en una calle de Guayabetal (Cundinamarca) el 12 de septiembre de 1987 con un vestido blanco, un saco de lana con flores bordadas, los ojos vendados, sin ropa interior y un disparo en la cabeza. Nadie la reconoció, aunque su hermana Yanette Bautista la empezó a buscar desde el mismo momento en que no regresó a casa, el 30 de agosto de 1987.

Su lucha por la justicia dio frutos más de tres décadas después, y aunque Yanette murió sin verlo realidad, la Fiscalía declaró que la tortura, el homicidio y la...