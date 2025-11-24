Logo El Espectador
Judicial
Las razones por las que la Defensoría pide anular gestoría de paz de exparamilitares

Iris Marín, la defensora del Pueblo, le pidió al Consejo de Estado que anule la resolución con la que el presidente Petro designó a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz en el marco de su política de paz total. Según la funcionaria, además de errores en la argumentación, el gobierno dejó a un lado a las víctimas.

Redacción Judicial
25 de noviembre de 2025 - 12:53 a. m.
Reunión de 11 exjefes paramilitares de las AUC en Valledupar.
Foto: MinInterior

Cuando Gustavo Petro designó a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz en su política de paz total, no lo hizo como lo exige la ley y dejó desprotegidas a las víctimas. Esa es la base de la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó en el Consejo de Estado para que revise y anule la resolución de la Presidencia de la República a través de la cual, en septiembre pasado, fueron designados en esos cargos varios exparamilitares. Todo esto, dice Marín, puede afectar gravemente los...

