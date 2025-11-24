Las razones por las que la Defensoría pide anular gestoría de paz de exparamilitares

Reunión de 11 exjefes paramilitares de las AUC en Valledupar. Foto: MinInterior

Cuando Gustavo Petro designó a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz en su política de paz total, no lo hizo como lo exige la ley y dejó desprotegidas a las víctimas. Esa es la base de la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó en el Consejo de Estado para que revise y anule la resolución de la Presidencia de la República a través de la cual, en septiembre pasado, fueron designados en esos cargos varios exparamilitares. Todo esto, dice Marín, puede afectar gravemente los...