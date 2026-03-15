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Las redes internacionales de narcotráfico que construyó Sebastián Marset

El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tras su captura, Estados Unidos emitió una alerta en toda la región boliviana y cerró temporalmente su Agencia Consular en ese país por posibles represalias.

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Redacción Judicial
16 de marzo de 2026 - 02:02 a. m.
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
El narcotraficante, vinculado al asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, cayó en un operativo antidrogas en la región de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Como un “capo di capi”, así describió el presidente Gustavo Petro a Sebastián Marset, vinculado también al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en 2022, en Colombia. Tras su captura el pasado 13 de marzo en un operativo antidrogas en Bolivia, el mandatario lo señaló como uno de los miembros de la “junta del narcotráfico en Dubai” y como uno de los “grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente”. En efecto, Marset, de origen uruguayo, es uno de los narcos más buscados en todo el mundo por su supuesta capacidad para extender...

Por Redacción Judicial

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